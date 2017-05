Wasserleitung gegen Starkregen

Dabei wurde durch die Firma EZEL Torgau die durch das Dorf verlaufende Staatsstraße S 30 bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres aufgerissen, um eine Mischwasserleitung zu verlegen. Diese soll künftig anfallendes Regenwasser von den angrenzenden Grundstücken und der Straße aufnehmen und in einen Graben östlich von Bockwitz transportieren. Starkregen und nicht abfließendes Wasser waren 2013 der Grund, warum Teile des Dorfes rund um den tiefsten Punkt an der Feuerwehr tagelang unter Wasser standen und so für massive Schäden sorgten.

Mit der neuen Mischwasserleitung sollen Probleme wie diese der Vergangenheit angehören. Um Bockwitz weiter hochwassersicher zu machen, sind zwei weitere Bauabschnitte geplant, die derzeit bei den zuständigen Behörden zur Genehmigung liegen. Angedacht sind demnach der Ausbau der Leitung im südlichen Bereich des Ortes sowie die Öffnung des Grabens vom Dorfteich her.

Weitere Maßnahmen zur Beseitigung in Belgern-Schildau sind ebenfalls kürzlich zum Abschluss gekommen. Saniert und fertiggestellt wurde der Wirtschaftsweg zwischen Ammelgoßwitz und dem Siel Liebersee. Auch dieser Weg hatte stark unter dem 2013er Hochwasser gelitten. Nur die Wegstücke, die als Wiesenweg ausgebildet waren, wurden nicht neu hergerichtet und verblieben in ihrem Erscheinungsbild.