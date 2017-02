Wechsel in Lausa, Konstanz in Staritz

Staritz/Lausa. Zwei Ortswehren haben im Belgeraner Bereich in den letzten Wochen neue Wehrleitungen gewählt. Im Falle von Staritz wurden die bisherigen Kameraden im Amt bestätigt.

Staritz/Lausa. Zwei Ortswehren haben im Belgeraner Bereich in den letzten Wochen neue Wehrleitungen gewählt. Im Falle von Staritz wurden die bisherigen Kameraden im Amt bestätigt. Wiedergewählt wurde Eberhard Pötzsch zum Wehrleiter und Torsten Rampf zu dessen Stellvertreter.



In Lausa bleiben zwar die selben Personen in den leitenden Rollen, doch gab es einen Tausch bei den Funktionen. Der bisherige stellvertretende Wehrleiter Guido Olbrich rückt ins erste Glied und ist neuer Wehrleiter. Werner Püttner, der dieses Amt 21 Jahre lang innehatte, übernimmt künftig den Posten als Stellvertreter. Weiterhin wurden drei Kameraden für den Feuerwehrausschuss gewählt. Die Rechenschaftsberichte sowie Beförderungen und Ehrungen rundeten beide Termine ab.