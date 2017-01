Weihnachtsbaum ade

Staupitz. Zusehens wurde der Weihnachtsbaum vor der Kirche in Staupitz kleiner und kleiner. Denn die über 20 großen und kleinen Helfer nahmen nicht nur Weihnachtskugeln, Weihnachtsschmuck und den Weihnachtsstern vom Baum, sondern schnitten diesen in viele kleine Teile.

Wehmut entstand bei den Staupitzern dadurch nicht, vielmehr hatten sie Spaß daran, beisammen zu sein und sich an die Weihnachtszeit, den Staupitzer Weihnachtsmark und natürlich den Mann mit dem weißen Bart zu erinnern. „Wir haben den Baum am Samstag vor dem ersten Advent aufgestellt. So entstand auch unser Weihnachtsmarkt am 3. Dezember, der sehr gut angenommen wurde. Mit den Kindern wurde beim Markt die Dekoration für den Baum gebastelt.

Gemeinsam hingen sie diese dann an die Tanne. In diesem Moment fuhr auch noch der Weihnachtsmann im Traktor vorbei. Das war für die Kleinen natürlich eine echte Überraschung“, erinnert sich Staupitz Ortsvorsteherin Annett Böhme.

Die gebastelten Schätze werden natürlich gut verpackt und für das kommende Weihnachtsfest aufgehoben. Es dauerte am Samstag nicht lange, bis der Baum verschwunden war. Danach stärkten sich die freiwilligen Helfer bei Bratwurst und Glühwein. Nach und nach kamen noch andere Staupitzer vorbei, die von ihrem Spaziergang zurück waren.