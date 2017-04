Weinhändler veranstaltet Volleyballturnier

Freizeitsport. Der Weinhändler ebrosia aus Delitzsch richtet am 28. April zusammen mit der GSVE Delitzsch den „ebrosia Nordsachsenpokal“ aus. Eingeladen sind alle, die Freude am Volleyballspiel haben und natürlich auch diejenigen, die tatkräftig anfeuern und mitfiebern wollen.

Die Turniere starten ab 19 Uhr in der Artur-Becker-Sporthalle in der Oststraße 11 in Delitzsch, ab 18 Uhr ist die Halle bereits geöffnet. Rüdiger Kleinke, Sommelier, Inhaber von ebrosia und Bundestagskandidat der SPD für Nordsachsen wird ebenfalls vor Ort sein. Im Gepäck hat er natürlich Weine aus dem ebrosia-Sortiment. „Allen Spielern wird geraten, den Weingenuss auf das Turnierende zu verschieben“, heißt es in der Anküdigung zum Turnier.

Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Facebook-Seite von ebrosia www.facebook.com/ebrosia. Anmeldungen zum Turnier nimmt der GSVE Delitzsch e.V. über die Facebook-Seite oder die Vereinswebseite www.gsve.de/volleyball entgegen.

Welche Spielklassen gibt es?

Hobby/Kreisklasse (M/F); Mixed (3/3)

Bezirksklasse/Bezirksliga (M/F); Mixed (3/3)

Sachsenklasse/Sachsenliga (M/F); Mixed (3/3)