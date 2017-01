Weitere Schwachstellen werden verschwinden

Es sind Millionen, die die Landestalsperrenverwaltung derzeit gerade wieder in der Region Torgau verbaut. Finanzielle Mittel, die in den Hochwasserschutz gut investiert sind. TZ gibt einen Überblick über die Baustellen:Döbeltitz: Die Arbeiten am 1,5 Kilometer langen Abschnitt wurden im Frühjahr begonnen und dürften noch bis März andauern. „Wir lassen den Deich an der Wasserseite so stehen wie er ist und verbreitern den anderen Teil, sodass er einer Flut standhält. Auch ein ordentlicher Deichverteidigungsweg wird errichtet“, so LTV-Betriebsleiter Axel Bobbe.Ammelgoßwitz: Der 2013 beim Hochwasser beschädigte Deich südlich von Ammelgoßwitz wurde mit einer Spundwand befestigt.Großer Teich Torgau: Das Gewässer wurde nach 2013 als nicht überflutungssicher bei einem Extrem-Hochwasser eingeschätzt. Vor allem der Dammweg in Richtung Biberstation bereitete den Experten Bauchschmerzen. Bei einem Kronenstau, also Anstieg bis kurz vor dem Überströmen, würde das mehrere 100 Jahre alte Bauwerk nicht standhalten, lautete die Einschätzung. Also gab es Änderungen an beiden Hochwasserentlastungen. „Wir haben die Einfahrt an der Wolfsflut – dort wo abgefischt wird – vertieft und befestigt, damit das Wasser aus dem Teich bei Flut schneller abfließen kann“, erläuterte Bobbe. Ähnliches passierte an der sogenannten Angerflut. Auch hier wurde die landseitige Flutrinne freigeholzt und tiefergelegt. Damit kann der Pegel künftig viel schneller sinken.Döbern/Mockritz: Aus Gründen des Naturschutzes konnte erst im September der Startschuss fallen. „Es handelt sich um einen grundhaften Ausbau. Wir werden erst Ende 2017 fertig sein“, erklärte Axel Bobbe. Der Deich wird breiter und der Elberadweg schließt später auch wieder an. Im Moment arbeitet das Unternehmen am Siel Mockritz, das 2013 große Sorgen bereitete. „Wir sind froh, dass das Wetter einigermaßen mitspielt“, sagte der Betriebsleiter. In Richtung Elbe wird ein sogenannter Dichtungsteppich aufgebaut, um künftig eine Unterströmung des Deiches zu verhindern. Das dürfte das gesamte neue Jahr dauern.Köllitsch: Hier wird der Deich verstärkt. Das Stück von Stehla bis zur Deichscharte Köllitsch ist so gut wie fertig. Die Arbeiten laufen bereits seit Frühsommer und werden voraussichtlich noch bis zum Ende des ersten Halbjahres 2017 dauern. Etwa 1,3 Kilometer Länge misst dieser Abschnitt. Auch ein Deichverteidigungsweg ist geplant.Graditz/Werdau: Seit 23. Dezember ist die Vollsperrung der B 183 aufgehoben. Eine tiefere Spundwand wurde mittig in den Damm gerüttelt. Die wesentlichen Arbeiten sind abgeschlossen. Bis Ende Januar/Anfang Februar soll der Rest vom Deich fertig sein.Zwethau: Der erste Abschnitt hat eine Länge von 1,2 Kilometern. Seit August existiert die Baustelle. „Wir tragen den Deich komplett ab und bauen ihn völlig neu wieder auf. Wir haben leider zu viele Schäden festgestellt“, lieferte der Betriebsleiter die Begründung.Kamitz: „Wir wollten 2016 eigentlich auch in Kamitz beginnen, aber der Naturschutz – sprich die Landesdirektion – hat uns ausgebremst. Wenn mehr als vier Deiche an der Elbe im Landkreis gebaut werden, ist das Maß nach Ansicht der Naturschützer überschritten, was Staub- und Lärmbelästigung für die Tierwelt betrifft“, so Axel Bobbe.Insbesondere seien bei einigen Vogelarten die Fluchtdistanzen nicht mehr ausreichend. Die Landestalsperrenverwal-tung Sachsen hat eine Empfindlichkeitsanalyse in Auftrag gegeben, um die Deichinstandsetzung schneller vorantreiben zu können. Das Vorhaben in Kamitz wird nun voraussichtlich erst im August 2017 beginnen.