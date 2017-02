Weitere Streiks sind in Zukunft erstmal nicht geplant

Nordsachsen. Die Ferien sind vorbei, die Schule geht weiter. In ganz Sachsen haben die Lehrer am heutigen Tag wieder ihre Arbeit aufgenommen. Dies war jedoch nicht immer so sicher, da es aufgrund der Unstimmigkeiten zwischen den Arbeitgebern der Länder sowie den Gewerkschaften Anfang Februar zu Protesten kam. Nun haben sich die Wogen jedoch geglättet. Die Torgauer Zeitung sprach mit Volker Sommer, Kreisvorstand des Sächsischen Lehrerverbands (SLV) Nordsachen, welcher bei der großen Demonstration in Dresden am 8. Februar mit dabei war.



TZ: Wie war denn nun die Resonanz auf die Proteste? Kann es noch einmal zu Protesten kommen?

V. Sommer: Da die Verhandlungen am 17. Februar zwischen Arbeitgeber der Länder und den Gewerkschaften mit einem tragfähigen Ergebnis endeten, werden weitere Protestaktionen der Lehrer diesbezüglich der Vergangenheit angehören. Während der Laufzeit des Ergebnisses (bis 31. Dezember 2018) herrscht Friedenspflicht zwischen den Vertragsparteien. Zwar werden die Gewerkschaften noch ihre Mitgliedschaft befragen, aber ich gehe davon aus, dass das Ergebnis bestätigt wird. An dieser Stelle gilt der Dank allen beteiligten Lehrern und auch den Eltern, die versucht haben, den Streiktag zu verstehen.



Und wie geht es jetzt weiter? Alles wieder gut oder gibt es noch weitere Probleme, die angegangen werden müssen?

Es wurde vereinbart, dass die Entgeltordnung für Lehrkräfte bis zur nächsten Einkommensrunde im Jahr 2019 erneuert, ausgebaut und verbessert werden soll. So die Festlegung für alle Bundesländer. Nun gibt es aber noch die personell schlechte Lage im Bildungsbereich des Freistaates Sachsen. Verhandlungen für ein Maßnahmenpaket zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs und Gestaltung des Generationenwechsels im Freistaat Sachsen zwischen Kultus- und Finanzministeriums sowie den Gewerkschaften sind im September 2016 in Dresden ohne Einigung zu Ende gegangen. Im Oktober 2016 hat die Staatsregierung ein Maßnahmenpaket zur Lehrerversorgung mit einem finanziellen Gesamtvolumen von rund 213 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Es setzt genau dort an, wo es am meisten brennt. Damit kann es nur eine zeitweilige Variante sein, ein Ansatz, der ausbaufähig ist. Frau Kurth, die Kultusministerin Sachsens, ist nach 5 Jahren immer noch damit beschäftigt, Fehler der Vergangenheit auszumerzen. Gute Ansätze und Vorschläge scheitern nicht selten am verweigerten Geld. In puncto Verbeamtung der Lehrer (wie in den anderen Bundesländer) stellt sich der Freistaat seit Jahren quer und verwehrt den Neueinsteigern eine sichere Zukunft. Die Zahl der ausgebildeten Bewerber pro Halbjahr liegt niedriger als der Bedarf an den Schulen. Jeder zweite Lehrer, circa 15.000, geht in den nächsten 10 Jahren in Rente.



Und gibt es bereits Pläne, wie gegen diese Probleme vorgegangen werden soll?

Die Staatsregierung muss ständig von den Gewerkschaften mit der aktuellen Lage an den Schulen konfrontiert werden. Besonders in ländlichen Gebieten ist der Rückgang von Lehrkräften kaum ausgleichbar. Mit Schaffung von finanziellen Anreizsystemen will man Lehramtsabsolventen in Gebiete locken, die nicht so attraktiv wie große Städte sind. Ob das letztendlich gelingt, wird die Zukunft zeigen. Das muss auch in unserem Gebiet genau analysiert werden. Hinter Eilenburg verliert der Speckgürtel von Leipzig seinen Reiz. Deshalb kann ich nur alle Schulen auffordern, sämtlichen Stundenausfall auch ehrlich zu erfassen, um ein reales Bild an die Bildungsagenturen zu senden.