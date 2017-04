TORGAU Mit dem Neugier-Express wie ein Reformator fühlen Torgau. Warum genau der so genannte Neugierexpress am 27. Mai, dem Reformers Day, Halt in Torgau macht, wird auf den ersten Blick nicht wirklich ersichtlich. mehr…

TORGAU Marina Hentschel bekam THW-Helferzeichen mit Kranz verliehen Torgau. Da war Marina Hentschel einfach nur platt: Der Freitag machte die 53-Jährige regelrecht sprachlos. Goldenes Helferzeichen mit Kranz – das bekommen THW-Helfer nicht alle Tage. mehr…

TORGAU Deichsanierung am Freitag beendet Graditz. Die Sanierung des Elbdeiches zwischen Graditz und Werdau ist seit Freitag abgeschlossen, teilte die Landestalsperrenverwaltung mit. mehr…

MOCKREHNA Vollsperrung für Straßeninstandsetzung Audenhain. Die Verbindungsstraße K8979 zwischen Mockrehna und Audenhain wird ab heute unter Vollsperrung instandgesetzt. mehr…

TORGAU Schwebend über den Köpfen der Besucher Torgau. Es war ein Jubiläum, das gefeiert werden musste. Und das nicht nur intern, sondern mit all den Besuchern und Gästen, die – den Regentropfen zum Trotz – auf das Gelände des Technischen Hilfswerkes in Torgau kamen. Denn das 25-jährige Bestehen des Ortsverbands sollte gebührend gefeiert werden. mehr…

TORGAU "Meine Zweifel sind nach wie vor nicht vom Tisch" Torgau. Dabei war er sich im März-Interview doch so richtig sicher, dass sie aufgehoben werden müssen. Doch das nordsächsische Landrats-

amt denkt gar nicht daran, zwei vom Torgauer Stadtrat unlängst gefasste Beschlüsse rechtlich zu beanstanden (siehe Samstagsausgabe der TZ). Die Heimatzeitung wollte wissen, wie diese Entscheidung beim LINKE-Fraktionschef Eberhard Sehrt ankam. mehr…

NORDSACHSEN Welches Ei kullert am weitesten? Dahlenberg. Auf die Plätze, fertig... kullern! Stolze 30,20 Meter schaffte es das gekochte Osterei von Ben Lorenz beim Ostereierkullern in Dahlenberg am Vereinsheim des Dahlenberger Angelvereins „Eisvogel“ am Sonntag und belegte bei den Kindern somit den ersten Platz. mehr…

DOMMITZSCH Angriff auf Elblandbahn Dommitzsch. Ein Anschlag auf die Elblandbahn hat in Dommitzsch für Wut und Gesprächsstoff gesorgt. Unbekannte demolierten das neu angeschaffte Schienenfahrzeug, das beim Frühlingsfest präsentiert werden sollte. mehr…

TORGAU Elbe Day schlägt Brücke zum Reformationsjubiläum Torgau. Ein dichtgepacktes Programm wartet in der kommenden Woche rund um die Feierlichkeiten zum Elbe Day auf die Besucher. Die Große Kreisstadt erinnert damit an das Zusammentreffen der Alliierten auf der Elbbrücke am 25. April 1945 vor nunmehr 72 Jahren. mehr…

NORDSACHSEN Vollsperrung und Umleitung Mockrehna/Elsnig. Im Rahmen der Straßenunterhaltung wurden durch das Landratsamt Nordsachsen Ausschreibungen vorbereitet und durchgeführt. Bei entsprechender Witterung werden nachfolgende Leistungen im Bereich der Straßenmeisterei Torgau ausgeführt. mehr…

Zeugen eines Unfalls gesucht Mockrehna. Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 9.30 Uhr in der Ortslage Mockrehna auf der B 87, Abzweig Schildauer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. mehr…

(Kreispokal/Männer) Halbfinale Laus(z)iger VV SV Arzberg Volleyball. Im Halbfinale um den Kreispokal Nordsachsen war für die Arzberger Männer Endstation. Nix war es mit dem Finale für die Volleyball-Herren des SV Arzberg! Und dabei wollten es die Arzberger ihren Mädels gleich machen, denn die gewannen im vergangenen Jahr das Finale, sprich holten den Pokal. mehr…

Die Sportseite vom 24. April als Download Alle drei Teams mit Niederlage

Nordsachsen. Für die Teams der Region Torgau war der Spieltag in der Landesklasse alles andere als erfolgreich. Ob Elbaue, Hartenfels oder Schildau – sie alle kassierten Niederlagen. Die Ergebnisse finden Sie hier: mehr…

Gästesiege beim Nachwuchscup Sportschießen. Bereits zum 11. Mal veranstaltete der Schießsportclub Neiden 1997 den Sparkassen-Juniorencup in den Disziplinen Wurfscheibe Trap und Skeet. Die diesjährige Auflage des Turnier fand am 8. April auf dem Areal am Österreicher in Neiden statt. mehr…

Der Rahmen fürs Finale ist gesteckt Fußball. Seit Ostersonnabend steht fest, wer in diesem Jahr das Finale um den TZ-Bärenpokal bestreitet – Serien-Pokalsieger Doberschütz-Mockrehna und der FSV Wacker Dahlen. Fakt ist, egal, wer am Ende um Pott erspielt: Das Finale steigt traditionsgemäß im Torgauer Hafenstadion. mehr…

Die Kulturseite vom 25. April im Doppelpack als Download Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

-Neuer Chorleiter für Torgaus Männerchor – Nachfolger von Lukas heller vorgestellt

Unterirdisches Torgau entdecken – Karten für aktuelle Kellerführung sind noch zu haben

- Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler – Lesung in der Torgauer Stadtbibliothek

- Rock und Blues in der Kulturbastion – Wochenendprogramm in der Übersicht

- Deutsche Psalmvertonungen – Ensembe WESER-RENAISSANCE Bremen gastiert in der Schlosskapelle

- Stargäste beim 5. Frühlingskonzert – Dommitzscher Grundschule lädt ein

- Ein „Staatsschauspieler“ – Friedhelm Eberle gastiert in der Musikscheune Melpitz

Malerei und Lyrik – neue Ausstellung in der Arbeitsagentur

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region mehr…

Die Historienseite vom 20. April als Download Dieses Mal mit:

- Karls Abschied von der Mütze

- Torgau im frühen 20. Jahrhundert

- Audenhainer Konfirmanden um 1920

- 500 Mitarbeiter im Torfabbau in Falkenberg mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Bezahlschranke geschlossen - so funktioniert LaterPay „Erst lesen, dann bezahlen“ – so lautet das Motto des Bezahlsystems LaterPay, das die Torgauer Zeitung seit dem 1. Februar 2017 auf ihrem Nachrichten-Portal einsetzt. Hier lesen Sie, wie LaterPay funktioniert: mehr…

Bürgermeister-Interviews in der Übersicht Nordsachsen. Auch in diesem Jahr nimmt die TZ den Jahresbeginn zum Anlass, um mit den hiesigen Oberhäuptern der Gemeinden sowie Städten ins Gespräch zu kommen. Im diesem Dossier finden Sie alle Interviews. Weitere Gespräche folgen in den kommenden Wochen. mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…