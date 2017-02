NORDSACHSEN Bezahlschranke geschlossen - so funktioniert LaterPay „Erst lesen, dann bezahlen“ – so lautet das Motto des Bezahlsystems LaterPay, das die Torgauer Zeitung seit dem 1. Februar 2017 auf ihrem Nachrichten-Portal einsetzt. Hier lesen Sie, wie LaterPay funktioniert: mehr…

TORGAU Hundesteuer und militärische Überflüge Torgau. Nein, beileibe nicht zum ersten Mal sorgte die Erhöhung der Hundesteuer in der Region für Gesprächsstoff. Auch vor 20 Jahren, im Februar 1997, beriet Torgaus Verwaltungsausschuss über eine Neufassung der Hundesteuersatzung, wie das Neue Torgauer Kreisblatt (NTK) damals berichtete. mehr…

TORGAU B 87: Holperstrecke wird ausgebessert Torgau/Mockrehna. Wer dieser Tage die Bundesstraße 87 zwischen den Abzweigen Gräfendorf und Klitzschen passiert, der sollte das Lenkrad seines Fahrzeugs ordentlich festhalten. mehr…

TORGAU Hallenausbau bei Pro Montessori im Blick Torgau. Seit dem vergangenen Jahr wird beim Verein Pro Montessori Torgau die Planung zum Ausbau einer Lagerhalle intensiv vorangetrieben. Was es damit auf sich hat erfragte die Torgauer Zeitung bei Christian Pirl, dem Geschäftsführer des Vereins. mehr…

NORDSACHSEN Ein Blick über den Tellerrand Nordsachsen. Am 27. April ist wieder Girls- und Boys-Day. Unternehmen, Betriebe, Bildungseinrichtungen, Behörden oder sonstige Institutionen laden Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Schulen ab der Klassenstufe 5 wieder ein, sich in Sachen Berufswahl zu orientieren. mehr…

TORGAU Neue Website hilft bei der Jobsuche Torgau. Gute Neuigkeiten für alle Arbeitssuchenden in der Region. Seit Freitag, 10. Februar, ist die Website www.elblandjobs.de online. Arbeitgeber aus den Regionen Torgau, Wittenberg, Oschatz, Riesa und Elbe-Elster haben dort die Möglichkeit, zu inserieren und mit einer Anzeige auf ihr Jobangebot aufmerksam zu machen. mehr…

TORGAU Wunsch nach weiteren Möglichkeiten für Barauszahlung Torgau. Ergänzend zum TZ-Beitrag vom 14. Februar („Barth teilt Deutrichs Zweifel nicht“ zum Thema Schließung der SB-Filialen der Sparkasse) meldete sich die Torgauer Stadtverwaltung mit folgenden, ergänzenden Hinweisen zu Wort: mehr…

TORGAU Azubi-Expo rückt immer näher Torgau. In gut zwei Wochen ist es soweit. Am Samstag, den 4. März, findet in den Räumlichkeiten des Torgauer PEP die diesjährige Azubi-Expo statt. Dementsprechend auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen für die Ausbildungsmesse. Die Torgauer Zeitung sprach mit der Medienberaterin Daniela Eichler über den aktuellen Stand der Dinge und das Ziel, eine Messe von Azubis für Azubis zu gestalten. mehr…

DOMMITZSCH Wem gehören diese beiden Heuballen? Torgau/Vogelgesang. Irgendwie will dieser Pkw-Anhänger mit den beiden Heuballen darauf nicht so recht ins Bild passen: Auf dem riesigen Hof des Polizeireviers Torgau, unter einem Schleppdach vor Regen geschützt, steht das Beweismittel, das am 9. Februar in Vogelgesang von einer Polizeistreife aus dem Verkehr gezogen wurde. mehr…

In Schlüpfern und Unterhemd und mit Schreckschusspistole Vom Lärm geplagte Nachbarn riefen die Polizei! Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag gab es in einem Mehrfamilienhaus im Süptitzer Weg eine massive Lärmbelästigung, die mit einem Polizeieinsatz beendet wurde. mehr…

Heu, Heu, Heu Die Polizei erwischte am Donnerstag bei Elsnig einen Heu-Dieb auf frischer Tat: mehr…

Der Goldene Teddy ist vergeben Gestern machte der Kreissportbund Nordsachsen mit seiner Wettkampfserie um den Goldenen Teddy-Cup in Torgau Station. Mädels und Jungs aus über 20 Kitas des Altkreises Torgau wetteiferten in der Sporthalle am Wasserturm mehr…

Die Freizeitseite vom 17. Februar als Download Auf der aktuellen Freizeitseite lesen Sie: – Wasserratten und Freunde des Wassersportes haben an diesem Wochenende auf der Beach & Boat in Leipzig Gelegenheit ihrem Hobby zu frönen.

– Am Samstagvormittag startet im Aquavita der erste Kurs für kleine und große Meerjungfrauen.

– Infoveranstaltung zur 775-Jahrfeier in Dautzschen war gut besucht.

– Familie Sandmann schwamm beim 18. Dresdner Faschingsschwimmen.

– Wochenendtipps: Faschingsveranstaltungen quer durch den Landkreis mehr…

Die TZ-Freizeitseite als Download Auf der aktuellen Freizeitseite lesen Sie:

– Die 15. Pfannkuchenmeile erwartet am Samstag die Naschkatzen im PEP Torgau.

– Das Aquavita bietet Winterferien-Aktionen und eine tolles Valentinstags-Sauna-Arrangement.

– Den Valentinstag auf dem Eis erleben und beim Kusswettbewerb teilnehmen/TZ verlost Eintrittskarten für den Leipziger Eistraum.

– Wochenendtipps: Faschingsveranstaltungen quer durch den Landkreis, Ute Freudenberg im Kreisi mehr…

Die Geselligkeit stand im Vordergrund Falkenberg/E. Am vorletzten Wochenende hatten die Falkenberger Eisbader, auch die „Falkenberger Frostbeulen“ genannt, zur diesjährigen Saisoneröffnung am Falkenberger Kiebitzsee eingeladen. Dazu wurde extra ein transportables Saunafass bestellt, um diesem frostigen Ereignis den richtigen Kick zu verleihen. mehr…

