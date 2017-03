Wendt spricht, Barth führt

Torgau. Nach zwei Auftaktveranstaltungen im Rahmen der Bürgerforen unter dem Motto „Sie haben Fragen – Wir antworten“, findet am Mittwoch, 15. März 2017, um 18.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum in der Wintergrüne 2 eine weitere Veranstaltung des nordsächsischen Bundestagsabgeordneten Marian Wendt (CDU) statt. Das teile der Abgeordnete jetzt mit. „Der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Nordsachsen steht für mich an erster Stelle.

Gerade in Zeiten teilweise auftretender Verunsicherung ist die politische Aufklärung wichtig. Deshalb lade ich alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich dazu ein, nicht nur mit mir am kommenden Mittwoch zu diskutieren.“, so Wendt in seiner Pressemitteilung. Während dieses Forums für die Bürgerinnen und Bürger zum sicheren und guten Leben im ländlichen Raum, soll in ungezwungener Runde diskutiert werden. Einen ersten Impuls wird der Betriebsleiter des Unternehmens Vandemoortele aus Dommitzsch, Markus Krausewitz, zum Thema „Regionale Wirtschaftsentwicklung in einem globalen Umfeld“ liefern.

Der Bundestagsabgeordnete Wendt wird anschließend zu den Themen „Daseinsvorsorge und Infrastruktur“ sprechen. Das Mitglied des Landesvorsandes der CDU, Romina Barth, wird die Veranstaltung moderieren und durch den Abend führen. „Die Bürgerinnen und Bürger sind außerdem herzlich eingeladen, sich über weitere aktuelle Themen des Bundes zu informieren und Ihre Fragen und Anliegen vorzubringen“, ermunter der Bundespolitiker.

Bei Teilnahme zur Veranstaltungen wird um eine vorherige Anmeldung unter Telefon 03421 / 7741140 gebeten.