Wenn das Haustier zum Versicherungsfall wird

Torgau. Wenn ein neues Tier ins Haus kommt, steht das ganze Leben Kopf. Es gibt so vieles, an was man denken muss. Fressnapf, Schlafplatz, Spielzeug,… Oft sieht man als Tierbesitzer dann nur das Schöne, will nicht an Krankheiten und Tod denken. Doch wie schnell kann es passieren, dass der Hund einen Unfall hat oder krank wird? Eine kaputte Hüfte, Bandscheibenvorfall, Magendrehung oder sogar eine Vergiftung sind keine Seltenheit. Behandlungskosten können dann schnell mal im vierstelligen Bereich landen. Ähnlich erging es dem Torgauer Olaf Homuth.

„Ich hatte schon so viele Tiere und habe bisher nie an eine Tierkrankenversicherung gedacht. Als meinem Golden Retriever dann eine große Operation bevorstand, hätte ich natürlich gern eine gehabt“, seufzt er. Vor einigen Monaten wurde bei seinem Junghund Rodney eine schwere Hüftdysplasie auf beiden Seiten festgestellt. Allein die OP-Kosten beliefen sich auf rund 7 000 Euro. Der Torgauer konnte nur durch Spendengelder und finanzielle Unterstützung die Behandlungskosten stemmen. (TZ berichtete) Auch wenn Rodney nun endlich ein richtiger Hund sein kann, denkt Olaf Homuth nun über eine Versicherung nach, auch wenn sein Hund zwar für alle Krankheiten versichert werden kann, voraussichtlich aber nicht bei Behandlungen an der Hüfte.

„Wenn Vorerkrankungen vorhanden sind, kann es passieren, dass diese bei der Versicherung ausgeschlossen werden“, sagt Irene Werner von der Allianz Torgau, ergänzt aber, dass 24 Monate nach der Erkrankung geprüft werden könne, ob eine Mitversicherung möglich wäre. Dies hänge dann vom Befund des Tierarztes ab. Gegebenenfalls würde ein Risikozuschuss erfolgen. „Schon eine normale Versicherung kann vor dem Ruin schützen. Es sind zwischen 3000 bis 9000 Euro, die erstattet werden können.“ Auch im Fall von Golden Retriever Rodney hätte die Versicherung gegriffen. „Natürlich hofft man immer, dass nichts passiert. Doch das kann niemand garantieren“, so Rodneys Herrchen.

Und dabei kann man über die Möglichkeiten einer Tierkrankenversicherung selbst entscheiden. „Der Tierbesitzer hat die Wahl, ob er eine reine OP-Versicherung möchte, oder ob er zudem auch die Heilbehandlung oder gar die Bestattung versichert haben will“, erklärt Irene Werner und ergänzt, dass Versicherungen, egal mit welcher Zusammenstellung, ab der achten Lebenswoche und bis zum siebten Lebensjahr möglich sind. Später könne eine Tierkrankenversicherung nicht mehr abgeschlossen werden. Wurde das Tier bereits versichert, besteht diese auch nach dem siebten Lebensjahr weiter, solange, bis die Versicherung gekündigt wird oder das Tier verstirbt.

Ob eine solche Versicherung notwendig sei, sollte immer mit dem zuständigen Tierarzt besprochen werden, empfiehlt die mobile Tierärztin aus Werdau, Eileen Heinrich. „Ich denke, gerade bei großen Tieren wie Pferden ist eine solche Versicherung ratsam, da Behandlungen oft um einiges teurer sind, als bei kleinen Tieren. Es gibt bei den verschiedenen Versicherungsanbietern unterschiedliche Pakete. Jeder muss selbst entscheiden, ob er sich versichern lässt oder sich für einen Notfall Geld zurücklegt.“ Auch wenn die Tierärztin den Besitzern bei der Tierkrankenversicherung die Entscheidung nicht abnehmen kann, legt sie eine andere Versicherung den Besitzern ans Herz: Diese ist sogar in vielen Bundesländern bereits Pflicht, darunter zählt Sachsen bisher jedoch nicht: die Haftpflichtversicherung.

„Wir machen bei uns dabei jedoch keinen Unterschied um welche Rasse es sich handelt. Egal ob Pudel oder Rottweiler – Hund ist Hund“, betont Irene Werner. Gerade wenn die Tiere noch jung sind, machen sie viel Blödsinn. Sie testen sich aus, lernen die Welt mit ihren Pfoten, Nasen und Mäulern kennen. „Erst vor kurzem hatten wir hier einen Fall, bei dem ein Hund einem Mann ins Fahrrad gerannt ist. Nicht nur der Hund war verletzt, sondern auch der Mann hatte ein kaputtes Knie. Die zerstörten Kleidungsstücke, das Fahrrad und die medizinischen Kosten sind mit einer Hundehaftpflicht abgedeckt. Ohne diese hat der Hundebesitzer alle Kosten selbst zu tragen. Oft sind es kleinere Schäden.

Es leiden die Schuhe oder der Gameboy vom Kind. Schwere Fälle sind da etwas seltener. Doch Hunde sind wie kleine Kinder. Sie reißen etwas um oder sitzen auf dem Auto und verursachen Kratzer“, so Irene Werner aus Erfahrung. Kleintiere, egal ob Wellensittich, Hamster, Kaninchen bis hin zur Katze, müssen nicht extra versichert werden. Sie sind automatisch in der privaten Haftpflichtversicherung enthalten. „Natürlich kann niemand dem Tierbesitzer diese Entscheidung abnehmen. Jeder muss dies ganz individuell entscheiden. Für mich ist es wichtig, dass jeder Tierbesitzer seinem Haustier ein schönes Leben bietet und auch in schweren Zeiten versucht, seinem Tier bestmöglich zu helfen“, so Eileen Heinrich abschließend.