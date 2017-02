Happy Birthday, Sängerakademie! In diesem Jahr feiert sie ihr fünfjähriges Bestehen und die TZ warf gemeinsam mit den drei Stiftungsvorsitzenden, Elvira Dreßen, Benno Kittler und Andreas Huth einen Blick zurück auf das, was in dieser Zeit geschafft und geschaffen wurde.

Torgau. Was lange währt, wird gut: Mit dem symbolischen Spatenstich startete die Mushroom Park GmbH gestern Nachmittag in Torgau ihren Angriff auf den europäischen Pilze-Markt. 23 Meter hoch, zweigeschossig, in zwei leicht voneinander abgesetzten Grün-Tönen – das, was da in den kommenden Monaten im Welsauer Weg entstehen soll, ist nicht „von Pappe“.

Torgau. Einem 15-jährigen Kater namens Cürtis hatte der Torgauer Feuerwehrmann Ray Richter gestern erneut eine unfreiwillige Rollerfahrt zur Wache zu verdanken: Grund war ein morgendlicher Einsatz in der Sindelfinger Straße. Cürtis hatte dort über Nacht die Wohnung seines Frauchens im dritten Geschoss knöcheltief unter Wasser gesetzt. Warum das Tier allerdings in das kleine Waschbecken hopste, dabei den Stöpsel nach unten drückte und dummerweise auch noch mit dem Rücken den Wasserhahn hochdrückte, ist unklar. Was es darüberhinaus mit der Rollerfahrt von Ray Richter auf sich hat, gibt es hier zu lesen ...

Dreiheide. Kampflos will sich die Gemeinde Dreiheide der Sparkasse nicht beugen: Die angekündigte Schließung der SB-Filiale im Ortsteil Süptitz zum 1. Januar 2018 sorgte unter anderem am Dienstagabend für Diskussionen im Gemeinderat. „Dies dürfen wir so nicht an uns vorübergehen lassen“, verwies Bürgermeister Wolfgang Sarembe auf einen Brief, der wohl mit dem heutigen Tage in der Leipziger Sparkassenzentrale eingehen wird und der an Vorstandschef Dr. Harald Langenfeld gerichtet ist.