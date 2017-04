NORDSACHSEN "Lehrreicher Tag für alle" Süptitz. Am vergangenen Sonnabend trafen sich die Dreiheider Ortsfeuerwehren aus Weidenhain, Großwig und Süptitz zu einer großangelegten Tagesausbildung am Süptitzer Feuerwehrgerätehaus. mehr…

DOMMITZSCH Turbulente Spukgeschichte Dommitzsch. Seit 1996 wird in Deutschland der Welttag des Buches gefeiert. Auch alle Viertklässler der Grundschule Dommitzsch waren in diesem Jahr mit spannenden Aktionen rund um das Buch und das Thema Lesen mit dabei. mehr…

TORGAU Wer schwimmt mit? Torgau/Dresden. Wer schon nicht ein kurzes Stückchen mitschwimmen wolle, könne ja wenigstens in leichter Bekleidung erscheinen: Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) erwartet die Herren und Damen Stadträte am 28. Juni zumindest im Bademantel an der Elbe! mehr…

DOMMITZSCH Um die begehrten Medaillen gekämpft Dommitzsch. Am Sonntag fand in der Sporthalle Dommitzsch der zweite Ellywunschente-Cup statt. Vier Mannschaften wetteiferten im fairen Wettstreit um den Elly-Wanderpokal. Obwohl das Motto „Dabei sein ist alles“ auch in diesem Jahr galt, wurde doch mit Freude um die begehrten Medaillen gekämpft. mehr…

TORGAU Chance für Schüler und Unternehmen Torgau. Was tun, damit junge Menschen in der Region bleiben. Diese Frage stellt sich der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft jedes Jahr aufs Neue. Ein Antwort heißt BIT. Mehr dazu hier: mehr…

OSTELBIEN Gemeindekasse wird geschont Beilrode. Ostelbien erhält Fördermittel aus dem Programm „Lieblingsplätze für alle“. Die Torgauer Zeitung sprach darüber mit Bürgermeister René Vetter: mehr…

TORGAU Opel fuhr in Schlän­gel­li­nien Torgau/Graditz. Ein 54-jähriger Zeuge und Kraftfahrer meldete sich am Montag gegen 16.30 Uhr telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass vor ihm ein Opel Astra in Schlängellinien fährt. mehr…

TORGAU Kulturbastion lud zu Erzählcafé mit Geflüchteten Torgau. Bis „Z“ypern hat’s noch nicht gelangt: Doch immerhin reicht es von „A“fghanistan bis „W“eißrußland: Die Bandbreite der Nationalitäten, die aktuell in Torgau leben, ist enorm. Frauen und Männer aus etwa 60 Ländern der Erde gibt die Statistik aus. Reichlich Auswahl also für Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums, die gestern gemeinsam mit dem Dokumentations- und Informationszentrum zu einem Erzählcafé luden. mehr…

TORGAU Reformation auf Rädern Torgau. Eine wirklich lange Reise hat der Reformationsriese schon hinter sich gebracht. Der Truck der am 24. April Torgau erreichte, bog mit 20 000 Kilometern auf dem Zähler in Torgau ab. mehr…

NORDSACHSEN Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

Keine Punkte zum Abschied Handball. Zum Abschied von ihrem Trainer Marko Franke wollen die VfB-Handballer unbedingt punkten. Doch Eilenburg war einfach zu abgezockt. mehr…

Das war der Klassenerhalt! Volleyball. Mit zwei Siegen beim Heimspieltag konnten sich die Dommitzscher Handballer aller Sorgen entledigen. Krostitz II und Hohnstädt kamen da genau richtig. mehr…

Starke TSV-Reserve Volleyball. Die Personaldecke war dünn, die Motivation dafür umso stärker. Mit einer Energieleistung sicherten sich die Volleballfrauen von Schildau II wichtige Punkte. mehr…

Weinhändler veranstaltet Volleaballturnier Freizeitsport. Der Weinhändler ebrosia aus Delitzsch richtet am 28. April zusammen mit der GSVE Delitzsch den „ebrosia Nordsachsenpokal“ aus. Alles zur Anmeldung: mehr…

Denise Gäbler unschlagbar Judo. Die Schildauer Judoka durften in Schmalkalden auf die Matte. Beim Vergleich mit Kämpfern aus 32 Vereinen überzeugte vor allem eine: mehr…

Die Kulturseite vom 25. April im Doppelpack als Download Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

-Neuer Chorleiter für Torgaus Männerchor – Nachfolger von Lukas heller vorgestellt

Unterirdisches Torgau entdecken – Karten für aktuelle Kellerführung sind noch zu haben

- Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler – Lesung in der Torgauer Stadtbibliothek

- Rock und Blues in der Kulturbastion – Wochenendprogramm in der Übersicht

- Deutsche Psalmvertonungen – Ensembe WESER-RENAISSANCE Bremen gastiert in der Schlosskapelle

- Stargäste beim 5. Frühlingskonzert – Dommitzscher Grundschule lädt ein

- Ein „Staatsschauspieler“ – Friedhelm Eberle gastiert in der Musikscheune Melpitz

Malerei und Lyrik – neue Ausstellung in der Arbeitsagentur

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region mehr…

