DOMMITZSCH Pilgern brachte viele Erlebnisse „Pilgern – auf den Spuren zu uns selbst“heißt es am 1. Februar, 19 Uhr in der Stadtbibliothek Dommitzsch. mehr…

TORGAU Wer wird Pfannkuchen-Champion? Holt sich die Bäckerei Füchsel bei der Pfannkuchenmeile im Torgauer PEP ihren vierten Sieg in Folge? Geht somit der ausgelobte Wanderpokal – den es erst seit 2015 gibt und der bereits zwei Mal von dem Füchsel-Team gewonnen werden konnte – mit dem dann dritten Sieg nach Regeländerung entgültig in den Besitz von Bäckermeister Michael Füchsel über? mehr…

NORDSACHSEN "Kyrill" hinterließ deutliche Spuren in der Torgauer Region Mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern fegte „Kyrill“, einer der schwersten Stürme der vergangenen Jahrezehnte, vor zehn Jahren über Europa hinweg. mehr…

TORGAU Schüler sehen "Das Tagebuch der Anne Frank" Am 27. Januar wird es überall Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Nationalsozialismus geben. Was Torgaus Beitrag zu diesem bundesweiten Tag des Erinnerns sein wird, erfragte die Torgauer Zeitung bei Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU). mehr…

MOCKREHNA Autofahrer fuhr über geschlossenen Bahnübergang Wieder hat es einen Verkehrsunfall im Bereich des Klitzschener Bahnübergangs gegeben. mehr…

NORDSACHSEN Von Papier verschüttet Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstag, gegen 8 Uhr, in einem Papier verarbeitenden Betrieb in Eilenburg. mehr…

NORDSACHSEN Der Jahreswechsel und die Pfunde Mineapolis. Seit mehreren Monaten berichtet die Torgauerin Alicia regelmäßig über ihre Erlebnisse als Aupair in den Vereinigten Staaten. Diesmal geht es unter anderem ums Essen. mehr…

TORGAU Jugendliche Wehr kaum gefordert Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Ortswehr Beckwitz statt. mehr…

NORDSACHSEN Wohin steuert Nordsachsen 2017? Torgau/Nordsachsen. Im Kreistag wird die Politik für Nordsachsen gemacht. Was die Fraktionen 2017 erreichen wollen, verrieten ihre Chefs der Torgauer Zeitung. mehr…

Unbekannte demolieren Scheibe Torgau. Zwischen Mittwoch, 11. Januar, 12.30 Uhr und Donnerstag, 12. Januar, gegen 9.15 Uhr wurde bei einem grauen KIA Rio die hintere linke Scheibe eingeschlagen. mehr…

Elbaue-Roland-Kicker in der Endrunde Fussball. Im Turnier der Vorrunden-Staffel III um die Hallen-Kreismeisterschaft der D-Junioren konnte der TSV 1862 Schildau mit zwei Siegen und einem Remis aufwarten und kam letztlich auf Platz 4 ein. mehr…

Drei der vier Siegerpokale blieben in Beilrode Fussball. An den zurückliegenden zwei Samstagen richtete der Traditionsverein FSV Beilrode 09 in der Ostelbienhalle Turniere im Rahmen seines Hallencups 2017 aus. In denen zeigte sich, dass die Beilroder Nachwuchskicker zu Hause eine Macht sind, denn drei von vier Siegertrophäen blieben in Beilrode. mehr…

Gastgeber schrammen am Treppchen vorbei Fussball. Mit einem letztlich ungefährdeten Turniererfolg der A-Junioren der SG Rotation Leipzig 1950 endete der zweite Teil des diesjährigen Roland-Hallen-Cup. mehr…

Torefestival hatte keinen Sieger Handball. Im ersten Spiel der Torgauer im neuen Jahr gab es ein Torefestival mit 76 Toren, bei dem die VfB-Jungs Glück hatten, dass sie am Ende noch einen Punkt mitnehmen konnten. mehr…

Zu kurz gedacht Schach. Am fünften Spieltag der 1. Bezirksklasse begrüßten die Schachfreunde Torgau die Schachgemeinschaft Leipzig IX zum direkten Abstiegsduell. mehr…

