TORGAU Raiffeisenbank Torgau plant Fusion Die Raiffeinsenbank Torgau wird künftig mit einem starken Partner an der Seite agieren, um für mehr Stabilität in der Region zu sorgen. Mit wem die Torgauer fusionieren und welche Folgen das unter anderem für die Standorte hat, lesen Sie hier. mehr…







TORGAU Noch kein passender Spender Torgau. Nächsten Mittwoch wird im Haus der Presse in Torgau von 15 bis 18 Uhr typisiert. Der Verein für Knochenmark- und Stammzellenspende sammelt DNA-Proben, um einem Kind zu helfen, das bisher keinen Spender gefunden hat. mehr…

NORDSACHSEN "Umweltbehörde ignoriert tickende Zeitbombe" Beilrode. „Unsere Katze sah erbärmlich aus. Ich dachte erst, es treibt ein Tierhasser sein Unwesen. Doch dem war nicht so, wie sich schnell herausstellte.“ Gerald Bauer, Anwohner der Ernst-Thälmann- Straße in Beilrode, brachte zur letzten öffentlichen Ratssitzung einen Umweltskandal zur Sprache. mehr…

TORGAU Werden Weihnachtsmarkt und Adventsmarkt in diesem Jahr zusammengeführt? Torgau. So gut die Stimmung zu Beginn des Gesprächs auch schien, so schnell war dieses auch wieder beendet: Offensichtlich hatten sich Landratsamt, Torgauer Wirteverein und Stadt hinter verschlossenen Türen noch nicht allzu viel zu sagen. mehr…

DOMMITZSCH Platz 3 nach einer langen, schweren Saison Kegelsport. Zum letzten Spiel der Saison ging es für die junge DKC-Mannschaft nach Freital. Gastgeber ist dort der DSV 1910. Mit einem Sieg hätten die DKC-Spielerinnen die Dresdnerinnen noch von Platz zwei verdrängen können. mehr…

NORDSACHSEN Internationale Klasse im Anflug Motorsport. Nachdem vor 13 Jahren der letzte WM-Lauf für Gespanne in Neiden ausgefahren wurde, gibt es in diesem Jahr wieder tollen internationalen Motocrosssport beim MSC Pflückuff. mehr…

TORGAU Baumaßnahme an der B 182 Kreuzung Loßwig Im Rahmen der Straßenunterhaltung wurden durch das Landratsamt Nordsachsen Ausschreibungen vorbereitet und durchgeführt. Bei entsprechender Witterung werden nachfolgende Leistungen im Bereich der Straßenmeisterei Torgau ausgefu¨hrt. mehr…

NORDSACHSEN "Wohnungsbau" für Weißstörche Nordsachsen. Anfang März, gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Brutsaison, konnten dringende notwendige Sanierungsarbeiten an einigen Storchenhorsten in der Region des Altkreises Torgau-Oschatz realisiert werden. mehr…

BELGERN-SCHILDAU SVR II hält sich alle Chancen offen Handball. SVR-Trainer Große hatte erstmals in dieser Saison zum Spiel alle Spieler zur Verfügung und seine Mannen holten einen wichtigen Auswärtssieg. Der Gegner steht zwar im Tabellenkeller, müsste aber eigentlich weiter oben zu finden sein. mehr…

TORGAU Turniersaison kann kommen Pferdesport. Das Wochenende vom 11. und 12. März stand in Welsau ganz im Zeichen des Reitsports. Der Welsauer Sportclub ermöglichte 13 jungen Reitern ein lehrreiches Trainingswochenende, ... mehr…

Täter bricht zusammen In Oschatz wurde am 18. März 2017, um 17:30 Uhr, ein 46-Jähriger nach einer Auseinandersetzung mit 2 stark alkoholisierten Männern auf Grund seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. mehr…

Überfall auf Disco-Gänger In Torgau wurde ein Disco-Gänger auf dem Heimweg von drei ihm unbekannten Männern angegriffen. Zuerst kam nur einer auf ihn zu und versuchte, sich in bekannter Antänzer-Masche zu nähern und so an die mitgeführten Gegenstände zu kommen. mehr…

Jugendtraining ausgebaut Tennis. Kürzlich versammleten sich die Mitglieder des Großwiger Tennisclubs zur ihrer Jahreshauptversammlung. Dabei wurde Rückschau auf das abgelaufene Jahr gehalten und die neue Saison geplant. mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 17. März als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Batman ist zurück – The Lego Batman kommt am 24. März ins KAP-Kino. TZ verlost drei Freikarten und drei Bücher zum Kinofilm

• Ennio Marchetto gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. Am 8. April gastiert er im Kulturhaus

• Cheerleading Regionalmeisterschafte können Sport- und Showbegeisterte in der SACHSENarena Riesa am 25. März erleben

• Tipps für den Wochenendausflug mehr…

Die TZ-Freizeitseite als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie in dieser Woche: – Mittelalterliches Indoorspektakel lockt am 11. und 12. März in den Kohlrabizirkus Leipzig/TZ verlost Freikarten

- Der Internationale Frauentag wird weiterhin in der Region gefeiert - kleine Terminübersicht.

– Wochenendtipps: Comedy im KAP, AZUBI-EXPO im PEP, Reisevortrag im Kulturhaus, Tag der offenen Tür an der KvB und der OS Nord-West mehr…

