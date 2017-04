TORGAU Kulturbastion lud zu Erzählcafé mit Geflüchteten Torgau. Bis „Z“ypern hat’s noch nicht gelangt: Doch immerhin reicht es von „A“fghanistan bis „W“eißrußland: Die Bandbreite der Nationalitäten, die aktuell in Torgau leben, ist enorm. Frauen und Männer aus etwa 60 Ländern der Erde gibt die Statistik aus. Reichlich Auswahl also für Schüler des Johann-Walter-Gymnasiums, die gestern gemeinsam mit dem Dokumentations- und Informationszentrum zu einem Erzählcafé luden. mehr…

TORGAU Reformation auf Rädern Torgau. Eine wirklich lange Reise hat der Reformationsriese schon hinter sich gebracht. Der Truck der am 24. April Torgau erreichte, bog mit 20 000 Kilometern auf dem Zähler in Torgau ab. mehr…

TORGAU In zehn Jahren zur Institution geworden Torgau. Zum zehnten Mal hat der Arbeitskreis Schule Wirtschaft in diesem März die Berufsinformationstage (BIT)organisiert. Wie nach jeder Auflage werteten auch dieses Jahr Schulen, Unternehmen, Schüler und Landratsamt die Tage gemeinsam aus und trafen sich dafür am Dienstag im Schloss. Die TZ berichtet noch ausführlicher über das Treffen, kam kurz vor Beginn aber schon mit Arbeitskreis-Sprecherin Kerstin Schart ins Gespräch. mehr…

TORGAU Reinschnuppern erwünscht Torgau. Am Donnerstag erhalten Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Schulen ab der Klassenstufe 5 wieder die Möglichkeit, für einen Tag in Berufe zu schauen, die für Mädchen und Jungen noch untypisch sind. mehr…

TORGAU Ziegeleiweg: Schwieriger als angenommen Torgau. Die Arbeiten am Rohrnetzsystem der MITGAS im Bereich des Torgauer Ziegeleiwegs gestalten sich momentan schwieriger als gedacht: mehr…

NORDSACHSEN Verborgene Orte gesucht Torgau/Nordsachsen. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Nordsachsen (WFG) plant eine Broschüre mit nordsächsischen „Geheimtipps“. mehr…

NORDSACHSEN Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

TORGAU Mit dem Neugier-Express wie ein Reformator fühlen Torgau. Warum genau der so genannte Neugierexpress am 27. Mai, dem Reformers Day, Halt in Torgau macht, wird auf den ersten Blick nicht wirklich ersichtlich. mehr…

TORGAU Marina Hentschel bekam THW-Helferzeichen mit Kranz verliehen Torgau. Da war Marina Hentschel einfach nur platt: Der Freitag machte die 53-Jährige regelrecht sprachlos. Goldenes Helferzeichen mit Kranz – das bekommen THW-Helfer nicht alle Tage. mehr…

MOCKREHNA Vollsperrung für Straßeninstandsetzung Audenhain. Die Verbindungsstraße K8979 zwischen Mockrehna und Audenhain wird ab heute unter Vollsperrung instandgesetzt. mehr…

Die Ostsee rief wieder! Leichtathletik. Am Ostermontag machte sich eine große Delegation vom Sparkassen-Leichtathletik-Team des SSV 1952 Torgau mit einem Reisebus, zwei Kleinbussen, allerhand Ausrüstung sowie einer großen Portion guter Launeund Teamgeist auf den Weg an die Ostsee, um ihr traditionelles Trainingslager auf der Insel Usedom zu absolvieren. mehr…

Auch diese Aufgabe meisterlich gelöst Handball. Die Rolandstädter wollten mit einem Sieg in Regis die Meisterschaft perfekt machen. Die Vorzeichen sahen nicht besonders rosig aus. Zum Einen musste Trainer Tondok wieder auf eine komplette Mannschaft verzichten (Brode, T. Richter, Illmer, Rosner, Thilo und M. Haase), zum Anderen hatten die Regiser zu Hause mit einigen beachtlichen Leistungen aufwarten können. mehr…

Trainer sagt Tschüß Handball. Der letzte Punktspiel der VfB-Handball-Herren war mit großen Emotionen verbunden. mehr…

Einladung zu einem Spielchen am 1. Mai Tennis. Die Kinder der Tennisvereine aus Torgau und Großwig sagten sich, was unsere Omas und Opas können, haben wir schon lange drauf! Zum Abschluss der Hallentrainingssaison trafen sich die Kinder beider Vereine in der Tennishalle in Großwig zu einem Freundschaftsspiel. mehr…

(Kreisliga Nordsachsen/Männer) Der 19. Spieltag Fußball. Der SV Laußig kann weiter von einer Meisterschaftsfeier träumen. Im Spiel gegen den Tabellenletzten Doberschütz-Mockrehna II blieben zwar die eingeplanten Punkte in Laußig, aber es war eine schwere Geburt. mehr…

Die Kulturseite vom 25. April im Doppelpack als Download Einmal mehr im Doppelpack präsentiert sich die aktuelle Kulturseite:

-Neuer Chorleiter für Torgaus Männerchor – Nachfolger von Lukas heller vorgestellt

Unterirdisches Torgau entdecken – Karten für aktuelle Kellerführung sind noch zu haben

- Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler – Lesung in der Torgauer Stadtbibliothek

- Rock und Blues in der Kulturbastion – Wochenendprogramm in der Übersicht

- Deutsche Psalmvertonungen – Ensembe WESER-RENAISSANCE Bremen gastiert in der Schlosskapelle

- Stargäste beim 5. Frühlingskonzert – Dommitzscher Grundschule lädt ein

- Ein „Staatsschauspieler“ – Friedhelm Eberle gastiert in der Musikscheune Melpitz

Malerei und Lyrik – neue Ausstellung in der Arbeitsagentur

- der Kulturbeutel – die große Veranstaltungs- und Ausstellungsübersicht für die Region mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

Bezahlschranke geschlossen - so funktioniert LaterPay „Erst lesen, dann bezahlen“ – so lautet das Motto des Bezahlsystems LaterPay, das die Torgauer Zeitung seit dem 1. Februar 2017 auf ihrem Nachrichten-Portal einsetzt. Hier lesen Sie, wie LaterPay funktioniert: mehr…

Jetzt kostenlos zwei Wochen lang Probelesen! Die Torgauer Zeitung im vollen Umfang kostenlos und unverbindlich zwei Wochen lang testen. Dazu einfach folgendes Formular ausfüllen und abschicken: mehr…

Die Torgauer Zeitung im Abo Ob in gedruckter Form morgens im Briefkasten oder digital als ePaper auf dem Tablet - hier finden Sie die Abo-Angebote der Torgauer Zeitung: mehr…