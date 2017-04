Wie vor 234 Jahren

Schildau. Als am Dienstag in Schildau an der Pferdesport-Arena eine Luther-Linde gepflanzt wurde, war das nicht die erste in der Gneisenaustadt.

Seit Dienstag ist die Schildauer Pferdesport-Arena um eine kleine Attraktion reicher. Anlässlich des Reformations-Jubiläums starteten der MDR Sachsen und der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen (GaLa-Bau) die Aktion „Lutherbaum 2017“, mit der dem Reformator Martin Luther gedacht werden soll. Der erste Baum dieser Aktion im Altkreis Torgau wurde nun vor den Toren der Arena an Bauers Weg gepflanzt. Paten für den Baum sind die Privilegierte Schützengilde Schildau, der örtliche Geschichtsverein sowie das Gala-Bau-Unternehmen von Fred Reiche aus Sitzenroda, das für die Kosten der Pflanzaktion aufkam.

„Die Schützen widmen sich schon seit jeher der Traditionspflege in Schildau“, sagte Wolfgang Rühling, Vorsitzender der Gilde, in seinen eröffnenden Worten. „Mit dem Baum als Zeichen für Generationen“ wolle man damit nun fortfahren. In den kommenden Wochen, so Rühling später gegenüber der Torgauer Zeitung, wolle man rund um die neue Linde, die auf dem Grünstreifen neben der Straße gepflanzt wurde, einen kleinen Rastplatz mit ein paar Bänken errichten. Thomas Heller als Vorsitzender des Schildauer Geschichtsvereins verwies in seinen Worten darauf, dass der neue Baum keinesfalls die erste Luther-Linde in Schildau sei.

„Vor vielen Jahren wurde schon mal auf dem Kirchberg eine Linde in Gedenken Luthers gepflanzt. Jeder kann sie heute betrachten und sehen, was für ein schöner Baum daraus geworden ist.“ Nur wusste man bisher nicht, wann genau er gepflanzt wurde. „Wir nahmen bisher immer an, dass er 1883 zu Luthers 400-jährigem Geburtstag gesetzt wurde.“ Doch weit gefehlt. Der Baum ist satte 100 Jahre älter. „Wir haben jetzt kürzlich eine wissenschaftliche Kernbohrung durchführen lassen. Anhand dessen konnten wir feststellen, dass die Linde bereits 234 Jahre alt ist bereits zum 300. Ehrentag des Reformators gepflanzt wurde.“

Schließlich richtete auch noch Schildaus neue Pfarrerin Hanna Jäger ein paar Worte an die Umstehenden, die sich überwiegend aus Mitgliedern der Schützengilde und des Geschichtsvereins rekrutierten. „Im Reformationsjahr ist das Pflanzen des Baumes ein hoffnungsvolles Zeichen“, so die Jungpfarrerin. „Wachsen können wir hier symbolisch sehen – für die Verbesserung des Dialoges zwischen den Religionen, aber auch auf kleinerer Ebene zwischen den Kirchgemeinden und den Kommunen.“

Der Standort der neuen Luther-Linde unterlag einigen Bedingungen. Wolfgang Rühling erklärte, der Baum müsse direkt am Lutherweg platziert sein, der Platz öffentlich zugänglich sein. Bauers Weg ist Teil des Lutherweges. Weitere Lutherbäume könnten dann im Herbst gepflanzt werden, teilte Fred Reiche mit, Gespräche dafür würden bereits laufen. Unter anderem könnte dann ein weiterer Baum zwischen Schildau und Sitzenroda gesetzt werden. Aber auch der Markt der Gneisenaustadt ist im Rennen.