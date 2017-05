Punkt 7.34 Uhr legte Elektromonteur Michael Richter (Foto) gestern früh den Hebel wieder um: Der Strommast am Abzweig der Staatsstraße 25 nach Last war fortan wieder „unter Spannung“.

Ostelbien. Punkt 7.34 Uhr legte Elektromonteur Michael Richter (Foto) gestern früh den Hebel wieder um: Der Strommast am Abzweig der Staatsstraße 25 nach Last war fortan wieder „unter Spannung“. Seit dem vergangenen Jahr sind Richter und seine Kollegen von der Mitnetz Strom der envia-Gruppe in den ostelbischen Ortschaften Großtreben und Dautzschen mit der Erdverlegung von Mittel- und Nierspanungsleitungen beschäftigt. Die auf etwa eine Millionen Euro bezifferte Investition soll noch in diesem Jahr zum Abschluss kommen, erklärte eine envia-Pressesprecherin. Unter anderem bekam Dautzschen eine neue Transformatorenstation.