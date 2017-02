Wieder Katzen in Dröschkau ausgesetzt

„Es kommen aus dem leeren Grundstück, es ist ein Muttertier mit drei Jungen. Ganz offensichtlich wurden sie ausgesetzt“, empören sich die beiden Schwestern. Von dort aus streunte das Quartett bis jetzt durch das Dorf. „Es ist schrecklich, dass es immer noch diese gewissenlosen Leute gibt, die ihre Katzen irgendwo entsorgen“, ärgert sich Ingrid Pötzsch. Schon vor einiger Zeit wurden Katzen in Dröschkau ausgesetzt. Sie vermutet möglicherweise die gleichen Personen hinter der Tat. „Das Problem ist“, springt ihr Claudia Schütze zur Seite, „dass man kaum etwas dagegen tun kann. Wir haben schon in der Stadtverwaltung von Belgern-Schildau persönlich vorgesprochen, aber da hieß es, dass wir Beweise brauchen.“ Sprich, die Täter müssten auf frischer Tat ertappt werden, um gegen sie vorzugehen. Aber das ist nahezu unmöglich, das wissen auch die Frauen.

„Man sagt ja immer, dass man streunende Katzen nicht füttern soll“, wirft Ingrid Pötzsch ein. „Aber man kann sie ja auch nicht einfach so verhungern lassen“, so die Tierliebhaberin. Genau wie ihre Schwester habe sie zu Hause bereits mehrere Katzen und somit keine Möglichkeit, die Tiere bei sich aufzunehmen. Und genau an der Stelle hat der Fall sein größtes Problem. „Es gibt einfach kein Tierheim in der Nähe, dass noch Katzen aufnimmt. Auch Belgerns Vertragstierheim in Riesa ist komplett überfüllt“, so Claudia Schütze. „Dort hat man uns zwar angeboten, die Tiere zu kastrieren. Aber dann müssten wir sie trotzdem zurücknehmen.“ Und das würde nur wenig Sinn machen.

Deshalb suchen die beiden jetzt händeringend nach jemandem, der die Katzen bei sich privat aufnehmen kann. „Es müssen auch nicht alle vier zusammen sein, die streunen auch einzeln durch den Ort.“ Um zukünftig Probleme wie diese zu vermeiden, ist es den beiden Frauen dann aber doch noch mal wichtig, auf Kastration aufmerksam zu machen. „Wir wollen den Menschen einfach ins Gewissen reden, sonst haben wir im nächsten Herbst die gleichen Probleme wie jetzt.“ Wer Interesse an den Katzen hat, meldet sich bei der Torgauer Zeitung unter 03421 721098 und wird dann weitervermittelt.