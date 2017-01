Wieder Unfall an der Klitzschener Schranke

Klitzschen. Neues Jahr, altes Unglück. Am Klitzschener Bahnübergang kam es gestern zum wiederholten Male zu einem Unfall, bei dem die Schrankenanlage beschädigt wurde. Gegen 12.30 Uhr ist ein Pkw mit dem Balken kollidiert.

Neues Jahr, altes Unglück. Am Klitzschener Bahnübergang kam es gestern zum wiederholten Male zu einem Unfall, bei dem die Schrankenanlage beschädigt wurde. Gegen 12.30 Uhr ist ein Pkw mit dem Balken kollidiert. Noch sei die Anlage aber in Betrieb. Ob in den nächsten Tagen wieder Girlanden zum Einsatz kommen, ist noch unklar. Im vergangenen halben Jahr wurde die Schranke drei Mal jeweils kurz nach der Reparatur erneut beschädigt. Die Bahn verzichte jedes Mal auf den Einbau von Lichtsignalen und verwies auf den technisch und rechtlich einwandfreien Zustand der Anlage auch ohne rote Warnlichter.