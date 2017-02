Wildschäden, Verbandsarbeit und Isegrim

Beilrode/Torgau . Der Wolf ist da und mit ihm reichlich Gesprächsbedarf, wie sich am vergangenen Sonntag beim Jägerstammtisch zeigte. Meister Isegrim war einer der großen Schwerpunkte bei der traditionellen Zusammenkunft, zu der Torgaus Jagdverband die hiesigen Weidgenossen in die Jagdhütte des Schützenvereins „Weidmannsheil“ nach Beilrode lädt.

Los ging es aber mit einem Thema, welches im Zusammenhang mit dem Greening- Programm in der Landwirtschaft steht. Jäger können je nach Ausführung ihres Pachtvertrages für Schäden, die durch Wild entstehen, ersatzpflichtig gemacht werden. Doch wie verhält es sich auf sogenannten Stilllegungsflächen? „Diese werden wirtschaftlich über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, sodass auch kein Ertragsverlust für den Landwirt entstehen kann, wenn zum Beispiel eine Rotte Wildschweine die Fläche umackert. Demnach sind solche Flächen nicht wildschadenersatzpflichtig“, hieß es.

Die Organisation im Landesjagdverband aber auch die Verbandsarbeit selbst standen anschließend im Mittelpunkt. Dort habe es in nächster Zeit eine positivere Entwicklung als in den letzten Jahren geben. Ein neues Präsidium habe im Landesjagdverband Sachsen für einen Generationswechsel gesorgt und werde sich mit neuer Energie um viele Baustellen kümmern. „Eine aktive Interessenvertretung ist enorm wichtig. Nur so kann man wahrgenommen werden, nur zusammen kann etwas erreicht werden“, sagte Gerd Kettlitz, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit beim Jagdverband Torgau.

Nach einer kurzen Pause folgte Meister Isegrim: „Seit gut vier Jahren lebt der Wolf in der Annaburger Heide“, erklärte Wilfried Wenzel, ein erfahrener Forstmann und einst langjähriger Vorsitzender der Rotwildhegegemeinschaft Annaburger Heide. Er ist bereits seit Bestehen des Jägerstammtisches dabei und erläuterte auch dieses Mal mit großem Fachwissen das aktuelle Geschehen in der Region. „In der Glücksburger Heide, im Landkreis Wittenberg, haben 2016 neun Welpen das Licht der Welt erblickt“, sagt Wilfried Wenzel. Auch in der Dahlener Heide und Dübener Heide seien inzwischen regelmäßig Nachweise da. Jungwölfe wurden beispielsweise auch bei Döbern und Welsau beobachtet.

Eine Frage brannte den anwesenden Jägern freilich besonders unter den Nägeln: Welche Auswirkungen hat der Wolf auf die Schalenwildbestände? Auch diesbezüglich hatte Wilfried Wenzel eine Antwort parat: „Das Wild reagiert auf den Wolfsdruck, bildet sogenannte Großrudel“, erklärte er. Ein solcher Umstand würde die Bejagung des Wildes verkomplizieren, sagte er weiter. „Bis zu 15 Wölfe leben in der Umgebung. Wir müssen und können mit diesen Stückzahlen als Jäger leben“, machte der Experte deutlich.

Etwa 500 Stück Wild, vor allem Rehe, seien der Jahresbedarf eines Wolfsrudels. Auch der Biber gehöre zum Beutespektrum. „Der Jagdverband Torgau bedankt sich recht herzlich bei allen Beteiligten, die wieder einmal zum Geligen dieses Sonntagvormittags beigetragen haben“, sagte Gerd Kettlitz, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit. Nächster Termin im Kalender des Jagdverbands Torgau sei die Jahreshauptversammlung am 23. April 2017, wie gewohnt in der Jagdhütte Beilrode. Der Vorstand freut sich über regen Zuspruch.