Will der Kulturraum keinen

Torgau. Als inakzeptabel bezeichnete Torgaus Kulturreferent Dr. Michael Reiniger die Kürzung der Zuschüsse vom Kulturraum Leipziger Raum für die Feierlichkeiten rund um den diesjährigen Elbe Day im April. Wie Reiniger während der Beratung des Elbe-Day-Festkomitees am Donnerstagnachmittag im Rathaus erklärte, habe der Kulturraum statt der beantragten 11000 Euro nur 5000 Euro in Aussicht gestellt. „Damit wollen wir uns nicht abfertigen lassen“, meinte er.

Es müsse klar sein, dass eine solche Veranstaltung nur mit entsprechender Finanzausstattung durchführbar sei. Oberbürgermeisterin Romina Barth sprach von einem falschen Signal aus Grimma. In der kommenden Woche werde sie noch einmal das Gespräch suchen. „Ich hoffe auf einen kleinen Nachschlag“, sagte sie. Unterdessen steht das Rahmenprogramm weitestgehend. Gemeinsam mit dem KAP wurde beispielsweise am Musikprogramm gestrickt.

Neu ist, dass auch in der Altstadt gerade am Samstag (29. April) viel los sein wird. Unter anderem eine lange Shoppingnacht kombiniert mit diversen Kultur- und nach Nationen sortierten kulinarischen Angeboten wartet auf die Besucher. Mehr dazu in der kommenden Woche.