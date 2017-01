Willkommen im Abstiegskampf

Volleyball. Im zweiten Auswärtsspiel in Leipzig traten die Dommitzscher in der Hoffnung an, an die Leistung im Dezember (3:1) anknüpfen zu können.

Volleyball. Bezirksliga/Männer Reudnitz II – Dommitzsch 3:1. Im zweiten Auswärtsspiel in Leipzig traten die Dommitzscher in der Hoffnung an, an die Leistung im Dezember (3:1) anknüpfen zu können.

Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von S. Zirm musste die in dieser Saison schon einige Male umgestellte Startsechs erneut neu formiert werden. Nach anfänglicher Führung entwickelte sich bis Mitte des ersten Satzes ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann leistete sich die DSV-Sechs einige Annahmefehler und Zuspieler M. Negro konnte seine Angreifer nicht optimal bedienen. Die Reudnitzer nutzten ihr Hoch zum 25:18 Satzgewinn.



Da im gesamten 1. Satz nur ein kläglicher Block gelang stellte die Trainerbank die Mittelblocker C. Smolka und S. Ast um. Die Dommitzscher starteten mit einer starken Angabenserie und setzten sich 7:3. Doch dann taten sich die Trainingsdefizite auf: Zuhauf schlugen die Dommitzscher ihre Angaben ins Netz. Die Dommitzscher waren fortan nur noch am Reagieren, statt zu agieren. Die Gastgeber kamen Punkt für Punkt bis auf 16:16 heran, zogen vorbei und gewannen 25:21. Im regelmäßigen Aufschlagswechsel ging es durch den 3. Satz. Jede Mannschaft konnte maximal einen Punkt bei eigener Aufgabe machen. Die Gastgeber versemmelten in der Schlussphase durch Übermotivation im Angriff ihren möglichen Satzsieg und gaben den 3. Satz an die Dommitzscher ab.



Da weiterhin der gegnerische Mittelangriff nach Belieben ins DSV-Quadrat traf, stellten die Dommitzscher im 4. Satz erneut auf der Mittelblockposition um. Diese Umstellung brachte zwar den erhofften Zugriff auf die Mittelangreifer, dafür agierten nun die Außenangreifer der Leipziger. Die in den vorherigen Sätzen entlastenden eigenen Angriffe verpufften und die Dommitzscher lagen schnell mit 6:13 im Hintertreffen. Die Leipziger zogen konzentriert durch und sicherten sich mit dem Sieg des 4. Satzes auch den Spielgewinn.



Satzfolge: 25:18/25:21/22:25/25:15

Dommitzsch: Schulze, Schmidt, Negro, Füssel, Ast, Dahms, Smolka und Döbelt

Aktuelle Tabelle: