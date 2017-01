Wir Packen'S an! für 2017 vor dem Start

Torgau. Auch in diesem Jahr stellt die Sparkasse Leipzig 24 000 Euro aus dem PS-Zweckertrag zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit der TZ in zwei Runden über die Aktion „Wir Packen‘S an!“ verteilt werden.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Frühjahrsauflage. Demnächst wird der Ausschreibungsstart bekannt gegeben. Wie schon in den vergangenen Jahren können sich Vereine aller Bereiche sowie gemeinnützige Einrichtungen mit ihren Projektideen um die finanzielle Unterstützung bewerben. Eine Jury wählt aus allen Einsendungen die sechs kreativsten und nachhaltigsten Projekte aus. Anschließend können sich die Leserinnen und Leser der TZ ein eigenes Bild von diesem Sextett machen – die Heimatzeitung stellt alle ausführlich vor. Dieses Wissen ist anschließend die Basis für die Telefonabstimmung über den Sieger. Anhand der Zahl der Anrufe, die für die jeweiligen Projekte eingeht, wird ermittelt, wer mit 4000, 3000, 2000 oder jeweils 1000 Euro nach Hause geht.