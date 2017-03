Es wird in den nächsten Monaten zwischen Torgau und Wittenberg definitiv keinen Zugverkehr geben. Dies hat Landrat Kai Emanuel jetzt in einem Statement an die Torgauer Zeitung offiziell bestätigt.

Auf der Freizeitseite lesen Sie:

• Batman ist zurück – The Lego Batman kommt am 24. März ins KAP-Kino. TZ verlost drei Freikarten und drei Bücher zum Kinofilm

• Ennio Marchetto gilt mit seiner Show in Papierkostümen noch als Geheimtipp in Deutschland. Am 8. April gastiert er im Kulturhaus

• Cheerleading Regionalmeisterschafte können Sport- und Showbegeisterte in der SACHSENarena Riesa am 25. März erleben

• Tipps für den Wochenendausflug