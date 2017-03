Wo Kinderherzen höher schlagen

Torgau. „Dieser Teddybär hier kostet zwei Punkte. Und dieses Flugzeug drei. Ach und diese Rennbahn hier, die kostet ganze zehn Punkte.“ Was für Außenstehende erst einmal sehr befremdlich klingt, ist für Claudia Bastian ein alltägliches Gespräch. Sie ist die Leiterin der Toys Company. Hier wird nicht mit Geld bezahlt, sondern mit Punkten.



Seit dem Jahre 2008 ist die Toys Company in Torgau ansässig. Jahr für Jahr finden hier hunderte Spielsachen einen neuen Besitzer. Gefördert von der Dekra Akademie GmbH und dem Jobcenter, werden hier Spielsachen eingesammelt, sortiert, geputzt, repariert und „verkauft“. Dafür sind die 15 Teilnehmer zuständig, die das Jobcenter regelmäßig dorthin zuteilt. Sie sollen Stück für Stück wieder in die Arbeitswelt eingegliedert werden, erklärt Projektleiterin Claudia Bastian. „Hier bekommen die Teilnehmer das Gefühl, dass sie für etwas gebraucht werden. Sie gewöhnen sich an das frühe Aufstehen und an den Kontakt mit anderen Menschen. Und dann, so ist jedenfalls unser Ziel, können sie nach ihrer Zeit hier einen Bundesfreiwilligendienst anfangen.“ Das ganze ist dabei ein absolute Win-win-Situation. Die Teilnehmer finden in die Berufswelt und bedürftige Kinder bekommen tolles Spielzeug. Dabei geht es nicht um Geld, sondern um die Sache.



Wie bereits anfangs erwähnt, ist die einzige Währung, auf die es in der Toys Company ankommt, Punkte. Jedes Kind von 0-14 Jahren mit einer nachgewiesenen Bedürftigkeit hat pro Monat zehn Punkte zur Verfügung, welche es dann für Spielsachen seiner Wahl ausgeben kann. Ob das dann zehn kleine oder eine besonders große Sache ist, ist egal. „Und in dem Monat, in dem das Kind Geburtstag hat, bekommt es sogar zwanzig Punkte“, fügt Bastian hinzu.

Die Preise legen die Projektteilnehmer fest. Je nach Größe und Aufwand, der in das Spielzeug hineingesteckt wurde, werden die bunten Aufkleber, die für verschiedene Preisklassen stehen, beschriftet und in dem kleinen Laden in der Leipziger Straße verteilt. So präsentiert Claudia Bastian zum Beispiel eine kleine Puppe mit einem gehäkelten Kleid: „Eigentlich würde die hier nur einen oder maximal zwei Punkte kosten. Aber da unsere Frauen hier extra noch ein Kleidchen dazu gehäkelt haben, haben wir sie nun mit drei Punkten ausgezeichnet.“



Spielzeugmangel herrscht in der Toys Company wahrlich nicht. Jede Woche bekommt Leiterin Bastian neue Anrufe von Menschen, die ihr Spielzeug an bedürftigere Kinder geben möchten. Die Spenden kommen dabei entweder von Privatpersonen oder von Einrichtungen wie Kitas oder Kindergärten. Dies hält sich die Waage. „Manche Kitas habe sogar richtige Plüschtiertage, wo jeder dann einmal ein Kuscheltier mitbringt, was er dann an uns weitergibt. Da bekommen die Kinder dann auch genau erklärt, was wir denn hier genau machen und wohin ihre abgegenen Spielsachen wandern: nämlich zu Kindern, die nicht so viel haben.“

Doch das Einsammeln der Spielzeuge ist natürlich nur einer der Bereiche, in denen die Teilnehmer der Toys Company tätig sind. So gibt es auch noch eine Werkstatt, in der ganz klassische Reparaturarbeiten gemacht und teilweise auch kleine Dinge selbst hergestellt werden. Hier wird zum Beispiel nach der Vorlage einer gespendeten Puppenwiege eine neue gebaut, oder es entstehen ganz eigenen Kreationen, wie etwa ausgesägte und bemalte Holzdekorationen.



Einen Raum weiter ist der große Gemeinschaftsraum. Hier bekommen Puppen neue Kleider gehäkelt, Stofftiere neue Füllungen verpasst, Puzzles werden auf ihres Vollständigkeit geprüft und Legosteine werden von Hand sauber geschrubbt. Und noch vieles mehr. Dabei ist es für Claudia Bastian besonders wichtig, dass jeder genau das macht, was er am Besten kann. „Manch einer kann vielleicht besser mit dem Pinsel umgehen, der andere mit dem Hammer. So bekommt hier jeder genau die Aufgabe, die seinen Fähigkeiten entspricht. Und wer gerne mit Menschen arbeitet, der geht eben vorne in unseren ‚Verkaufsraum‘.“



Seit September letzten Jahres ist Claudia Bastian nun bereits Projektleiterin der Toys Company. Und sie ist absolut zufrieden mit ihrer Entscheidung, dort eingestiegen zu sein: „Es ist einfach toll zu bemerken, was die Arbeit, die man hier leistet für die Menschen bedeutet. Zum einen natürlich für die ganzen Kinder, die dank uns immer wieder schöne Spielzeuge bekommen, aber auch für die Leute, die hier arbeiten. Es ist erstaunlich, wie man die Entwicklung der Menschen während ihrer Zeit hier bei uns beobachten kann. Und wenn dann anschließend noch jemand einen Platz als Bundesfreiwlligendienstler bekommt, ist das natürlich die Krönung.“

Und die Passion Bastians für die Toys Company wird auch von ihrer Kundschaft mehr als gewürdigt. 148 Kinder umfasst ihre Kundenkartei inzwischen, ein Großteil davon sind sogar Stammkunden. Das Kundenfeld ist dabei bunt gemischt. Jüngere oder Ältere, Mädchen oder Jungs, Deutsche oder Ausländer, in der Toys Company ist jeder willkommen. „In letzter Zeit haben wir besonders viele Flüchtlingskinder, die sich hier mit großer Freude jeden Monat Spielzeuge abholen.“



Und auch die Teilnehmer wissen die Gelegenheit, die sie mit der Arbeit in der Toys Company haben, zu schätzen. Die minimale Zeit, die sie dort bleiben müssen, sind sechs Monate, die meisten verlängern diese jedoch um mindestens noch ein halbes Jahr, berichtet Bastian. „Viele kämpfen beim Jobcenter sogar richtig dafür, dass sie hierher zugeteilt werden.“ Und so hat Claudia Bastian auch in der Zukunft weiterhin vor, mit ihrer Toys Company sowohl Kindern als auch Erwachsenen eine Freude zu machen und mit spannender Arbeit und toll aufbereiteten Spielzeugen zu beglücken.