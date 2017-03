Wo Zollstock und Klostein zueinander finden

Wildschütz. Da staunte Sybille Müller nicht schlecht: trotz eines anfangs eher wolkenbehangenen Himmels am Samstagnachmittag strömten die Leute in Scharen zu ihr in die Kirche. Der Grund: Die Ausstellung, die sie dort Jahr für Jahr abhält.

Bereits zum 15. Mal wurden die Wildschützer dazu aufgerufen, zu einem bestimmten Thema alle möglichen Gegenstände an Sybille Müller heranzutragen, damit die sie dann in der Kirche ausstellen kann. „Es ist immer wieder spannend, was mir die Leute so alles vorbeibringen. Und da wir dann auch von Jahr zu Jahr immer wieder verschiedene Themen haben, macht es dann noch abwechslungsreicher und toller.“



So waren in den vorhergegangenen Jahren unter anderem die Mottos Spielzeug, Handwerk oder Geerbt-Geschenkt angesagt. Dieses Jahr steht „Alles was man sammelt“ auf der Agenda. Wie Sybille Müller auf dieses Thema gekommen ist? Ganz einfach: „Ich gebe zu, inzwischen greifen wir auch auf unsere Themen zurück. So war das Sammeln zum Beispiel vor 12 Jahren schon einmal dran.“ Doch das mindert die Freude und Faszination der Besucher in keinster Weise. Interessiert schreiten sie an den zahllosen Schnapsgläsern, Kerzenhaltern, Zollstöcken, Bibeln und Sammelkarten vorrüber. Besonders kurios ist dabei eine große Sammlung originalverpackter Klosteine, die ein findiger Sammler Sybille Müller zur Verfügung gestellt hat.



Der Eröffnungstermin der Ausstellung ist in keinster Weise zufällig gewählt, erzählt Müller: „Wir fangen jedes Jahr gemeinsam mit der Blüte der Krokusse an und bauen dann ab, wenn diese wieder vorbei ist.“ Dies dauert im Normalfall so zwei bis drei Wochen, in dieser Zeit ist die Ausstellung an den Wochenenden stets von 13 bis 17 Uhr für alle interessierten Besucher geöffnet. Und auch Gottesdienste werden weiterhin abgehalten, verrät Müller. Mit den Krokussen ist sie und auch ganz besonders ihr Mann, Gerhard Müller, tief verwurzelt. Gemeinsam kümmern sie sich um den so genannten Krokusgarten, auf dem Grundstück neben dem Friedhof. Hier bietet sich ein traumhafter Anblick in lila, welcher von der Blüte hunderter Blumen herrührt.



Und auch der Friedhof ist in der nächsten Zeit in ein buntes Farbenkleid gehüllt, welches durch die Zuneigung der Müllers Jahr für Jahr die Besucher in seinen Bann zieht. Eine ebenfalls große Anziehungskraft auf die Ausstellungsbesucher übt die Kaffeestube neben der Kirche aus. In den Räumlichkeiten des Wildschützer Heimatvereins kann sich hier bei Kaffee und Kuchen gestärkt werden. Vor gut einem Monat noch kaum vorstellbar, wurde damals doch gerade einmal angefangen, die Räumlichkeiten zu renovieren. Doch da diese Arbeiten vor knapp einer Woche mit dem Verlegen eines neuen Fußbodens ihr Ende fanden, kann es sich nun in der alten Wildschützer Schule nach dem Ausstellungsbesuch gemütlich gemacht werden. Geöffnet ist die Kaffeestube am kommenden Wochenende von 14 bis 17 Uhr.