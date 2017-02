Belgern-Schildau. Ex-Bürgermeister Martin Böttger fand drastische Worte. „Wir können nicht immer alles in Geld umrechnen. Wenn wir das jetzt so tun, dann ist das Schildbergfest in drei Jahren tot!“ Das saß erstmal.

Torgau/Melpitz. Hoch über Melpitz war es heuer zu sehen: ein Luftschiff. Auf dem Acker vor dem Torgauer Ortsteil testen sächsische Forscher dieser Tage in etwa 1000 Meter Höhe, was demnächst auf ihre Technik zukommt.

Torgau. Die Polizei warnt vor einer dreisten Masche, mit der am Dienstagnachmittag Jugendliche zuerst in einem Torgauer Uhrenfachgeschäft in der Leipziger Straße für Riesen-Aufregung sorgten, zwei Polizeibeamte im Nachgang zu einer Verfolgungsjagd veranlassten:

– Wasserratten und Freunde des Wassersportes haben an diesem Wochenende auf der Beach & Boat in Leipzig Gelegenheit ihrem Hobby zu frönen.

– Am Samstagvormittag startet im Aquavita der erste Kurs für kleine und große Meerjungfrauen.

– Infoveranstaltung zur 775-Jahrfeier in Dautzschen war gut besucht.

– Familie Sandmann schwamm beim 18. Dresdner Faschingsschwimmen.

– Wochenendtipps: Faschingsveranstaltungen quer durch den Landkreis