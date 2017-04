Wo vor kurzem noch Ruinen standen, wächst neuer Wald heran

Die Fläche wurde von der Firma Süptitz Transporte entsiegelt. Früher standen hier zwei leerstehende Wohnblöcke für je 4 Familien und Garagen. Die Ruinen kamen weg und die 0,45 Hektar große Fläche wurde mit Muttererde aufgefüllt und für die Bepflanzung vorbereitet. Schnell waren in etwa eineinhalb Stunden rund 500 Eichen und Buchen gepflanzt. Zum Abschluss gab es für alle Nudeln mit Wurstgulasch und Brause.

„Möglich wurde dieses private Aufforstungsprojekt erst durch eine erneute Spende der agra Veranstaltungs GmbH, die seit 2010 regelmäßig einen Teil der Eintrittsgelder der Messe „Jagd & Angeln“ für Aufforstungsprojekte der Stiftung Wald für Sachsen zur Verfügung stellt. So wurden seither im Rahmen dieser Kooperation bereits mehr als 7,5 ha Waldmehrung umgesetzt“, so Projektleiter Olaf Kroggel.

Das aktuelle Projekt soll in erster Linie dem Naturschutz durch ortsnahe Biotopentwicklung und -vernetzung mit vorhandenen Waldflächen der Dübener Heide dienen. So werden neben Eichen und Linden auch eine Vielzahl an Sträuchern und Wildobstgehölzen gepflanzt. Die Stiftung Wald für Sachsen richtete ein Dankeschön an Tilo Süptitz und hofft, dass sich noch weitere aufforstungswillige Flächenbesitzer, Sponsoren und Unterstützer in der Region finden.