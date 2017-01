NORDSACHSEN Wohin steuert Nordsachsen 2017? Torgau/Nordsachsen. Im Kreistag wird die Politik für Nordsachsen gemacht. Was die Fraktionen 2017 erreichen wollen, verrieten ihre Chefs der Torgauer Zeitung. mehr…







NORDSACHSEN Der Jahreswechsel und die Pfunde Mineapolis. Seit mehreren Monaten berichtet die Torgauerin Alicia regelmäßig über ihre Erlebnisse als Aupair in den Vereinigten Staaten. Diesmal geht es unter anderem ums Essen. mehr…

TORGAU Jugendliche Wehr kaum gefordert Beckwitz. Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Ortswehr Beckwitz statt. Unter der Anwesenheit von Stadtwehrleiter Reiner Reimann, der Leiterin des Amtes für öffentliche Ordnung, Anke Eckert, ... mehr…

DOMMITZSCH Beschwerden von Autofahrern Dommitzsch. Für einige Autofahrer folgte nach der umfangreichen Sanierung der Fährbuhnen ein böses Erwachen. „Es gab Beschwerden, dass die Uferbereiche zu steil geworden sind. Einige Stammkunden sind sogar schon abgesprungen“, räumte Fähr-Pächter Jürgen Kollin gegenüber TZ ein. mehr…

OSTELBIEN 11-Jähriger von Bus angefahren Bei einem Unfall ist ein 11-Jähriger am Dienstag in Beilrode leicht verletzt worden. mehr…

TORGAU Fußgänger von Auto erfasst Ein 16-Jähriger ist am Dienstag in Torgau von einem Auto angefahren worden. Der Unfall ereignete sich auf der B 182. mehr…

TORGAU Umfriedung zerstört - Polizei sucht Zeugen Die Polizei in Torgau sucht Zeugen. Unbekannte hatten Ende Dezember eine Umfriedung in Mehderitzsch zerstört. mehr…

TORGAU Querfeldein über Grünfläche In eine missliche Lage geriet eine 77-Jährige mit ihrem Pkw am Mittwoch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Torgau. mehr…

VW kommt von Straße ab und landet im Graben Staupitz. Zur frühen Stunde ereignete sich am Freitag auf der S 23 kurz vor Staupitz am Abzweig nach Beckwitz ein Unfall. mehr…

Was machen die Räder neben dem Fahrzeug? Torgau. Nicht schlecht staunte am Donnerstagabend ein Kunde, als er gegen 20.20 Uhr durch die Freianlage eines Autohaues im Gewerbering schlenderte, um sich im Freien ausgestellte Fahrzeuge anzusehen. mehr…

Polizei nahm Brummis ins Visier Torgau. In der zweiten Woche des neuen Jahres kontrollierte der Verkehrsüberwachungsdienst der Leipziger Polizei verstärkt Lkws im Raum Torgau. Die Kontrollbeamten hatten dabei vor allem Holztransporte im Visier. mehr…

Neujahrsturnier der Badminton-Spieler des SSV 1952 Torgau Badminton. Durch viele krankheitsbedingte Absagen war das Teilnehmerfeld beim 6. Neujahrsturnier der Abteilung Badminton des SSV Torgau am vergangenen Sonntag nicht so groß wie in den Vorjahren … mehr…

Blau-Weißer Jubel Fussball. Ein Finale fehlte zwar beim Roland-Hallen-Cup der Herren dieses Mal, spannend ging es dennoch unter dem Belgeraner Hallendach zur Sache. mehr…

Nachgefragt bei … Uwe Kammer Sportschiessen. Die TZ konfrontierte Uwe Kammer mit der Darstellung seiner Person in dem Anschreiben des SSCN- Vorstandes an die Sportredaktion. mehr…

Die Interpretation ist realitätsfremd Sportschiessen. Der Vorstand des SSC Neiden 97 bestätigt hiermit die bereits am 28. Dezember vergangenes Jahres eilig in einem Artikel auf der Lokalsportseite der TZ verbreitete Meldung, dass unser Vereinsmitglied Uwe Kammer ab Januar nicht mehr als Trainer beschäftigt ist. mehr…

