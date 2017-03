Wohlfühltag für Mutti gewinnen

Torgau. Mit einer tollen Gemeinschaftsaktion warten das PEP Torgau und die TZ-Mediengruppe sowie zahlreiche Partner für all jene auf, die ihre Mutti einmal so richtig überraschen möchten.

Im Mittepunkt der Aktion „Meine Mutti ist die Beste“ steht ein kompletter Wohlfühltag für Mütter unterschiedlichsten Alters. Das erwartet die Glücklichen: Sie werden am Muttertagswochenende von einem Chauffeur abgeholt, der sie direkt ins Aquavita bringt.

Nach einem Sektempfang können die Frauen saunieren und anschließend schwimmen. Nächstes Ziel ist das PEP Torgau. Hier wartet ein kleinen Imbiss, bevor die Frauen sich beim Friseur entspannen und stylen lassen können. Zur Krönung geht es dann mit einem Einkaufsgutschein vom PEP noch etwas bummeln. Gegen 17 Uhr bringt der Chauffeur die Teilnehmerinnen zum Schloss Hartenfels. Dort wartet schon der Fotograf auf die Damen. Bei einem Shooting dürfen sich die Muttis wie eine Prinzessin fühlen. Nach einem tollen Abendessen geht der Tag langsam zu Ende.

Na, wäre das nicht ein tolles Geschenk? Dann nichts wie los! Unter dem Titel „Meine Mutti ist die Beste“ können Bewerbungen bis zum 30. April an Centermanagerin Elke Ullrich im PEP Torgau (04860), Außenring 1, gesendet werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können eine eindrucksvolle Bewerbung einsenden, in der sie zum Ausdruck bringen, warum ihre Mutti so toll ist und den Wellnesstag verdient hat. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.