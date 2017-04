Wolf Maahn & Band rocken Torgau

„Lieder vom Rand der Galaxis” (2012) wiederum bestand ausschließlich aus Mitschnitten seiner Solo Shows. Knisternd, nah, intim und vom Rolling Stone Magazin als „eine der schönsten Platten dieser Art” bezeichnet. Das erste und bislang einzige „normale“ Wolf Maahn Live Album ist damit also immer noch die legendäre Dreier-Vinylbox „Rosen im Asphalt-Live”, veröffentlicht 1986. Seit Anfang dieses Jahres ist nun„Live & Seele“ veröffentlicht und das Frühjahr nutzt „eine der größten deutschen Live Legenden“ (wdr.de) mit seiner exzellenten Band für eine bundesweite Tour. Am Freitag, 21. April, macht die in der Kulturbastion Torgau Station.

Auf über 1200 Konzerten, 18 Tourneen und etlichen Festivals unter anderem mit Bob Marley und Bob Dylan konnte der gebürtige Berliner und Linkshänder Millionen Konzertbesucher begeistern. Bis heute landen seine Alben regelmäßig in den Verkaufscharts. Nach wie vor zeigt Maahn auch gesellschaftliches Engagement. So letzten Sommer, wo er mit Die Ärzte und anderen prominenten Kollegen bei Aktivisten im von Neonazis besiedelten Jamel auftrat. Auch die Lyrics von älteren Songs, wie „Irgendwo in Deutschland“ oder „Freie Welt“ wirken dabei eher so als hätte er sie gerade erst geschrieben. Sie „vermitteln nach wie vor jene Aufbruchsstimmung, die die 80er ein klein wenig erträglicher machten und die heute, wo so viele ihr kleines Leben einmauern möchten, wieder so nötig ist“, schreibt der Konzertveranstalter.

„Wolf Maahn spielte sein Publikum ,glückstrunken‘!“, lautete eine Überschrift in der „Hamburger Morgenpost” und der Konzert-Review füllte eine ganze Seite. Besser lässt sich die reale Wolf Maahn - Live Erfahrung wohl kaum zusammenfassen. Dabei kann sich „einer der besten deutschen Liveacts” auf Hits und lyrische Geniestreiche wie „Irgendwo in Deutschland“, „Rosen im Asphalt“, „Ich wart auf Dich" oder „Kind der Sterne“ verlassen und somit auf „unsinkbare deutsche Rockklassiker“ (Rolling Stone). Für Musiker, Texter, Schulklassen, Coverbands oder mitgesungen auf nächtlichen Strandpartys in den Dünen sind sie „zu neuem deutschen Liedgut geworden“.