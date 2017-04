Wolle lässt künftig Jüngeren den Vortritt

Donnerstag, 20. April 2017

von unserem Redakteur Christian Wendt

Weßnig. Ein wenig wehmütig blättert der Weßniger Wolfgang Lahn in einem dicken Aktenordner. Hier hat er all das gesammelt, was rund um den Elbaue-Biberverein, die Radfahrerkirche und vor allem die traditionelle Demo zum 1. Mai veröffentlicht wurde.