Workshop statt schulfrei

Torgau. Buntes Treiben herrschte am Mittwoch im Johann-Walter-Gymnasium Torgau. Denn dort fand der diesjährige pädagogische Tag statt. Der Tag, an dem sich die Schüler sonst zu Hause tummeln durften, während sich im Lehrerkollegium Themen wie zum Beispiel der Evaluation gewidmet wurde, war ein freiwilliger Projekttag. In den vergangen Jahren blieben die Kids zu Hause und bekamen Hausaufgaben auf. Doch in diesem Jahr durften sich die Gymnasiasten entscheiden, ob sie zu Hause bleiben möchten, oder sich aktiv am Toleranztag beteiligen.



Stolz berichtete die stellvertretende Schulleiterin Martina Heinecke der TZ, dass insgesamt zehn Workshops seitens der Schüler in Eigenregie auf die Beine gestellt wurden. Eines der Projekte welches von der Stadt Torgau initiiert wurde, hieß „Brücken bauen“. Hierbei ging es darum, in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen einzelne Brückenteile zu bemalen. Im Rahmen der drei Themen gesellschaftliche Phänomene, Begegnung an der Elbe und Reformation, wurden die Teile unter der Leitung von Gabriele Hönicke von ihren Schülern gestaltet und verziert. Jedes dieser Teile besteht aus Holz, einem Plexiglasfenster und ist wie ein Schubkasten aufgebaut den man herausziehen und etwas hinein legen kann. Doch wie kam es zu diesem Projekt? Die Stadt Torgau beauftragte einen Tischler, eine Brücke zu kreieren die sich in Einzelteile zerlegen lässt. Die einzelnen Stücke, 20 an der Zahl, wurden für die kreative Gestaltung auf drei Schulen verteilt.



Am Dienstag, dem 25. April, um 15 Uhr werden diese Teile dann auf dem Marktplatz in Torgau zusammengesetzt. Hier haben die Schüler die Möglichkeit zu erklären, welchen Beweggrund sie für die von ihnen gewählten Motive hatten. Insgesamt beteiligten sich drei Schulen an diesem Zusammenführungsprojekt.