Wunsch nach weiteren Möglichkeiten für Barauszahlung

Die Schließung von Filialen und SB- Standorten der Sparkasse Leipzig im Landkreis Nordsachsen habe man zur Kenntnis genommen. „Auch wenn immer mehr junge Menschen moderne Medien und Bezahlmethoden nutzen, ist es unser Interesse und unsere Pflicht für alle Generationen eine flächendeckende Versorgung mit Bargeld im ländlichen Raum sicherzustellen“, sagte Rathaus-Sprecher René Fischer. Die Schwierigkeiten in der Finanzwirtschaft seien dennoch bekannt.

„Daher plädieren wir nicht für den Erhalt aller SB-Standorte und Filialen, sondern für die Schaffung von Alternativen.“ Zum Beispiel böten auch Discounter und Tankstellen bereits das gebührenfreie Abheben von Bargeld an der Kasse bei einem Mindesteinkaufswert von ab 20 Euro an. In Torgau gebe es, so Fischer, jenen Service in den zwei NETTO-Märkten (Nordwest und Röhrweg) sowie bei EDEKA in der Innenstadt.

„Mit Schließung der Filiale in Nordwest werden/wurden zwei Alternativen geschaffen - die neue SB-Einrichtung im PEP und gebührenfreie Bargeldauszahlung an der NETTO- Discount-Markt-Kasse am Kiebitzweg. Alternativen zur geschlossenen Filiale auf dem Markt sind die Filiale Friedrichplatz und EDEKA.“ Der Vorschlag der Stadtverwaltung sei aber auch, in den ländlichen Ortsteilen in einzelnen Verkaufseinrichtungen eine solche Möglichkeit der Bargeldauszahlung zu schaffen. Der Beratungsservice werde durch die fahrbare Geschäftsstelle bereits abgesichert, sollte jedoch bei Schließung der Filialen weiter ausgebaut werden.

Fahrbare Geschäftsstelle

Montag

Torgau: Strandbadweg 8.30 – 9.30 Uhr

Torgau: Nordwest 9.45 – 10.15 Uhr

Dienstag

Weidenhain 11.00 – 11.30 Uhr

Süptitz 14.30 – 14.45 Uhr

Donnerstag

Beckwitz 10.15 – 10.30 Uhr

Weßnig 11.30 – 11.45 Uhr

Torgau: Nordwest 15.10 – 15.40 Uhr

Torgau: Strandbadweg 15.55 – 16.55 Uhr