Seydewitz . Am vergangenen Freitag (7. April) ereignete sich gegen 15.15 Uhr auf der B 182 zwischen Seydewitz und Staritz, kurz vor der Ortslage Seydewitz, ein Verkehrsunfall.

Ein unbekannter Lkw fuhr in Richtung Staritz und wurde durch einen Pkw Rover Mini in schwarz mit weißem Dach überholt. Durch den Überholvorgang kam es im Gegenverkehr zu einem Auffahrunfall. Es werden Zeugen, insbesondere die Insassen von Lkw und Rover Mini, gesucht, welche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese nimmt das Polizeirevier in Torgau, Husarenpark 21 oder Telefon 03421 756 100 entgegen.