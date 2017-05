Zielstellung erreicht

Laufsport. Am 30. April feierte eine der schönsten Landschaftsläufe Deutschlands sein 20-jähriges Jubiläum – der Oberelbe-Marathon. Und einige 1000 Damen und Herren Läufer aus ganz Deutschland nahmen den Lauf unter die elastischen Laufsohlen. Unter ihnen auch die Beckwitzer Mike Barth, der die Halbdistanz bestritt, und Cay Hofmann (beide KSV 2010 Torgau), der den Marathon lief.

Von C. Hofmann/tom

Die 42,2 Kilometer werden am Fuß der Festung Königstein gestartet und führen die Läufer auf dem Elberadweg durch Pirna,vorbei an Schloss Pillnitz und dem Blauen Wunder bis nach Dresden ins Heinz-Steyer-Stadion. Indes fällt der Startschuss für die Halbmarathon-Distanz in Pirna. Beeindruckend und angenehm: Alle fünf Kilometer werden die Läufer mit Getränken und später zusätzlich mit Obst und Energieriegeln versorgt.

Bei Kaiserwetter und angenehmen Temperaturen wurden die Teilnehmer auf die Strecke geschickt. Mike Barth startete in Pirna zum Halbmarathon. Sein Trainingspartner und Freund Cay Hofmann gab auf der Marathon-Distanz sein Debüt und startete in Königsstein. Beide hatten sich das Ziel gesetzt, unter vier beziehungsweise zwei Stunden zu bleiben und Konnten ihr Vorhaben realisieren: M. Barth finishte nach 1,54:06 Stunden und belegte Platz 766 (AK 116.) und C. Hofmann erreichte nach 3,50:41 Stundenden Zielbogen belegte Platz 366 (AK 74).

Von gestarteten 1346 Marathon-Läufern erreichten 1129 und auf der Halbdistanz von 2676 Startern nur 2382 Läufer das Ziel. Für die beiden Beckwitzer hat sich das konsequente Training gelohnt. Auch wenn es nicht immer lustig war und sie sich öfters fragten, wofür sie das tun. Die Antwort darauf gaben sie sich in Dresden selbst.