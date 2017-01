Zum 4. Mal hieß es: Speck weg!

Freizeitsport/Volleyball. Und wieder einmal hat sich Volleyball als die Familiensportart schlechthin bewiesen. Mehr als 200 Menschen versammelten sich am vergangenen Freitag in der Sporthalle der Oberschule Mockrehna, um beim 4. Anti-Weihnachtsspeck-Turnier teilzunehmen – oder zumindest zuzusehen.

Und wieder einmal hat sich Volleyball als die Familiensportart schlechthin bewiesen. Mehr als 200 Menschen versammelten sich am vergangenen Freitag in der Sporthalle der Oberschule Mockrehna, um beim 4. Anti-Weihnachtsspeck-Turnier, organsiert von den Volleyballern des Dommitzscher SV, teilzunehmen – oder zumindest zuzusehen.In drei Klassen wurden auch in diesem Jahr wieder die Besten ermittelt. So wurde gespielt:Vorrunde1. BrokLins 6:2 97:882. Walther-Krause-Duo 4:4 95:793. zwei schrecklich nette Familien 4:4 96:864. KuMay 4:4 81:955. Familienbande 2:6 79:100Finale BrokLins – Walther-Krause-Duo 21:251. Walther-Krause-Duo2. BrokLins3. zwei schrecklich nette Familien4. KuMay5. FamilienbandeRunde 1 Gruppe 1.11. 5+1 6:0 78:662. Hobby Patscher 4:2 71:593. Strandwürmer 2:4 67:694. Attack-Pack 0:6 61:83Gruppe 1.21. SV Arzberg 6:0 78:612. Mischung 4:2 95:513. Freibier auf Feld 1 2:4 59:794. Strandwürmer II 0:6 55:961. Hobby Patscher2. 5+13. Mischung4. SV Arzberg5. Strandwürmer6. Attack-Pack7. Freibier auf Feld 18. Strandwürmer IIRunde 1 Gruppe 1.11. 08/15 6:0 81:522. Die Feuchten Banditen 4:2 71:603. nicht ganz so schnell 2:4 67:594. Sechser Pack 0:6 44:92Gruppe 1.21. Brennholzverleih 6:0 76:592. Lebkuchenherzen 4:2 78:523. Team Sympathie 2:4 60:674. Frischer Spargel 0:6 53:891. Lebkuchenherzen2. Die Feuchten Banditen3. Brennholzverleih4. 08/155. Team Sympathie6. Frischer Spargel7. nicht ganz so schnell8. Sechser Pack