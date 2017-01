Zum Schluss noch einen alten Mercedes

Doch ob alt oder neu – seit Anfang Dezember rüsteten die beiden Nordlichter in der Torgauer Feuerwehr 30 Einsatzfahrzeuge auf die digitale Funktechnik um.

Gestern öffneten sie in der großen Halle zum letzten Mal ihre Werkzeugkoffer, bevor es für die beiden am Montag in der Pumphut-Gemeinde Mock-

rehna weitergeht.

In der Großen Kreiststadt wurden unter anderem die Torgauer (18 Fahrzeuge bis zum 22. Dezember) und ostelbischen Feuerwehrfahrzeuge auf den aktuellen Funkstandard gebracht, um dessen Einführung es jahrelange Diskussionen gab.

Pro Fahrzeug brauchen die Spezialisten, die seit Juni 2016 im gesamten Landkreis Nordsachsen auf Tour sind, sechs bis acht Stunden.

Erst dann sind sämtliche Kabel und Anschlüsse ordnungsgemäß verlegt. Dabei benötigen sie für neue Fahrzeuge in der Regel länger, da eine Vielzahl von Verkleidungen abmontiert werden muss. Bislang haben sie 180 Feuerwehr-Fahrzeuge im Landkreis umgerüstet. Das Ende des Umrüstmarathons wird wohl in den April fallen.