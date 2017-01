Zwei Stunden musikalischer Feingeist

Torgau. Mit Standing Ovations wurden am Sonntagabend Armin Mueller-Stahl, Günther Fischer, Tobias Morgenstern und Tim Götze nach einem zweigeteilten Konzertabend aus dem Torgauer Kulturhaus verabschiedet.

Das Programm „Es gibt Tage...“ bestand aus Liedern, die vor mehr als 45 Jahren in der DDR entstanden, aber mehr als eine Reise in die Erinnerung waren. Sie waren eine Inszenierung, die die dichtgepackten Zuhörerreihen mit atmosphärischer Nähe und nachdenklichem Lächeln vom ersten Augenblick fesselte.

Mueller-Stahl erinnerte unter anderem an die verstorbenen Kurt Masur und Manfred Krug. Zudem ließ er die Zuhörer an seinem Seelenleben teilhaben, das bei einem mit einer Flasche Wodka angezündeten Lagerfeuer 1979 – kurz vor seiner Ausreise – seinen erlangten (DDR-)Ruhm symbolhaft in schwarzen Fetzen durch die Luft hat flattern sehen.

Doch für ihn sei Heimat kein Ort sondern ein Gefühl – eines, das er vor allem als Kind im damaligen Ostpreußen hat spüren können. Am Sonntag waren erst einmal die Bretter im Torgauer Kreisi seine Heimstatt. Eine, auf der er nicht nur als Geiger und Schauspieler sondern auch als Spieler jener beiden Original-Flöten aus dem Filmstreifen „Night on Earth“ (1991) überzeugte. Und noch eines bot die Kreisi-Bühne: Sie transportierte immer wieder das Gefühl, dass der große Schauspieler einer Band aus Freunden angehört.

„Ein Goldenes Buch ist doch kein Poesie-Album“: Armin Mueller-Stahl sprach’s, verfasste fünf Zeilen und zeichnete dann doch noch zwei Musiker hinein.

Auf dem hier stehenden schwarzen Konzertflügel hatte sich Armin Mueller-Stahl bereits am späten Nachmittag ins Goldene Buch der Stadt Torgau eingetragen. Eine nach TZ-Infos knappe Abstimmung der Stadträte während deren nichtöffentlicher Haushaltsklausurtagung am Donnerstag hatte dies erst möglich gemacht. Überreicht wurde das Buch übrigens von Kämmerin Katrin Arndt, die kurzerhand die erkrankte Beigeordnete Dr. Ina Kirchhöfer ersetzen musste.