Zwei Stunden wird kräftig zugepackt

Dommitzsch. Über die 4. Müllsammelaktion am Samstag, 18. März, sprach TZ mit Christian Kurth vom Org-Team.



TZ: Wer steht hinter dieser Aktion?

Ch. Kurth: Der Sportverein organisiert den Frühjahrsputz zusammen mit anderen Vereinen aus Dommitzsch. Es kann aber jeder mitmachen. Treffpunkt ist wie in den Jahren zuvor 9 Uhr auf dem Sportplatz. Wir werden wieder etwa zwei Stunden tatkräftig zupacken und hoffen, dass sich auch diesmal möglichst viele Dommitzscher Einwohner beteiligen.



Welche Stadtgebiete sollen auf Vordermann gebracht werden?

Wir möchten rings um die Stadt aktiv wer- den und bilden dazu wieder mehrere kleine Gruppen, die in Richtung Wald, in Richtung Elbe, in Richtung Commende und in Richtung Elbradweg losziehen. Gerade jetzt ist die Vegetation noch nicht soweit. Der Müll lässt sich besser beräumen.



Was sollten die Teilnehmer mitbringen?

Wetterfeste Kleidung, weil leider Regen vorher gesagt wurde. Schön wäre, wenn sie noch dazu Handschuhe und Geräte wie Harken, Schippe, Eimer usw. dabei haben. Unterstützung erhalten wir vom Landkreis Nordsachsen. Das heißt, dass ein Container auf dem Sportplatz kostenlos bereit gestellt und später auch abgeholt wird. Hinterher gibt’s noch einen kleinen Imbiss für die Beteiligten. Die Bürgermeisterin spendiert Würstchen und die Vandemoortele GmbH Brötchen. Die Jäger sorgen für Getränke.