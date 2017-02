Zwei Verabschiedungen im Jahr 2017

„Unsere zwei Verabschiedungen der Sternenkinder werden am 9. Mai und am 23. November jeweils in der Kirche in Zinna stattfinden,“ verkündet Jennifer Dademasch, stellvertretende Vorsitzende des Vereines. Zudem organisiert der Verein vor den Verabschiedungen wieder Kreativnachmittage, bei denen Beigaben für die Sternenkinder gestaltet werden können.

Sternenkinder Torgau e.V.

Spitalstraße 27

04860 Torgau

Tel.: 0152 229 372 2 88

Mail: sternenkinder.torgau@gmail.com

www.fb.com/sternenkindertorgau Spendenkonto

Sparkasse-Leipzig

IBAN: DE78 8605 5592 1090 1433 93

BIC: WELADE8LXXX

„Für betroffene Eltern können sowohl die Verabschiedungen, als auch die Kreativnachmittage helfend dazu beitragen, ihre Trauer zu bewältigen“, erklärt Dademasch die Vereinsintention hinter den Veranstaltungen.

Neben den Beigaben und Erinnerungsstücken, die zu den Kreativnachmittagen gestaltet werden, fertigt der Verein Fotobücher von den jeweiligen Verabschiedungen der Sternenkinder an, die man käuflich beim Verein erwerben kann.

Abseits dieser geplanten Veranstaltungen ist der Verein derzeit intensiv darum bemüht, eine Vereinshomepage zu erstellen, um auch online Sternenkinder-Eltern Hilfe anbieten zu können. „Wir prüfen gerade die finanzielle Umsetzung dieses so wichtigen Projektes“, erläutert die stellvertretende Vorsitzende.

„Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist das Projekt für uns ohne finanzielle Unterstützung aber nur schwer realisierbar, so dass wir auch hier auf Spenden angewiesen sind, so Dademasch weiter. Hierfür hat der Verein laut Dademasch unter anderem Spendenbüchsen geordert, die zukünftig in verschiedenen Geschäften und Institutionen in Torgau und Umgebung stehen werden.



Die Termine für 2017 im Überblick:

6. April: Kreativnachmittag

9. Mai: Verabschiedung der Sternenkinder

5. Oktober: Kreativnachmittag

23. November: Verabschiedung der Sternenkinder