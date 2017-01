Zwei weitere tote Schwäne gefunden

Torgau. Zwei weitere tote Schwäne wurden an Silvester auf dem Großen Teich gefunden und der Polizei gemeldet. Die beiden Kadaver wurden von den zuständigen Behörden eingesammelt und an die Landesuntersuchungsstelle überbracht.

Zwei weitere tote Schwäne wurden an Silvester auf dem Großen Teich gefunden und der Polizei gemeldet. Die beiden Kadaver wurden von den zuständigen Behörden eingesammelt und an die Landesuntersuchungsstelle überbracht. Bereits einen Tag zuvor wurde ein toter Schwan auf dem Großen Teich gefunden.Das Ergebnis dieser Untersuchung soll heute im Laufe des Tages feststehen. Aufgrund der aktuellen Situation – die Vogelgrippe wurde im Landkreis Nordsachsen erstmals am 23. November nachgewiesen – verstärkt sich der Verdacht auf die für Tiere tötliche Krankheit. Sollte der H5N8- Virus nun auch am Großen Teich nachgewiesen werden, wird das Landratsamt unverzüglich einen Sperrbezirk ausrufen.