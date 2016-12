Lokalgeschehen

Mittwoch, 21. Dezember 2016

Weihnachtsmarktbesucher ließen sich nicht verunsichern

Die Besucher des Torgau Märchen-Weihnachtsmarktes ließen sich nicht verunsichern.

Foto: TZ/N. Wendt

Torgau. Am heutigen Mittwoch besteht zum letzten Mal Gelegenheit, noch etwas Weihnachtsstimmung zu genießen, bevor der Torgauer Markt endgültig seine Pforten schließt. Betroffen zeigten sich Händler und Besucher indes von den Vorfällen in Berlin, die gestern natürlich großes Gesprächsthema waren.



Am Nachmittag sollte 16 Uhr mit Eintreffen des Weihnachtsmannes eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Terroranschlages gehalten werden. Dann sollte auch für gewisse Zeit die Musik verstummen. Unklar blieb, ob es künftig Veränderungen am Sicherheitskonzept geben könnte. Nach Aussage von Marktchefin Beatrix Dörge waren die Auflagen und Anforderungen bereits beim Landeserntedankfest sehr hoch. Während dessen hat sich auch Landrat Kai Emanuel zu den aktuellen Ereignissen geäußert: „Zunächst gilt unser aller Mitgefühl den Opfern und deren Angehörigen. Auch wir im Landkreis Nordsachsen haben fassungslos und mit tiefer Trauer die Geschehnisse auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zur Kenntnis genommen. Natürlich werden wir die Erkenntnisse der Ermittlungen der nächsten Stunden und Tage aufnehmen und intern darüber beraten, in wieweit Konsequenzen für den Landkreis abzuleiten sind“, erklärte er.