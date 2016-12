Polizei-Ticker

Mittwoch, 21. Dezember 2016

KIA kommt von Fahrbahn ab und rammt Laterne





Mockrehna/Audenhain. Ein 75-jähriger Fahrer eines KIA befuhr am Dienstag gegen 9.50 Uhr die Straße aus Richtung Strelln kommend in Fahrtrichtung der B 87. Laut Polizei kam er wahrscheinlich aufgrund der Fahrbahnverhältnisse, Straßenglätte, ins Rutschen und in der weiteren Folge in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei rutschte er mit dem Fahrzeug zuerst gegen eine Straßenlaterne, welche anschließend umkippte und den Grundstückszaun einer 33-jährigen Besitzerin beschädigte. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug, an der Laterne und am Zaun entstand ein Sachschaden in bisher noch unbekannter Höhe.