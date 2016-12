Lokalsport

Donnerstag, 22. Dezember 2016

TSV schmettert sich auf Rang 3

TSV-Trainer T. Hehde standen für die letzte Punktspielrunde des Jahres neun einsatzbereite Spielerinnen zur Verfügung. Das Ziel des Tages war klar – maximale Punkteausbeute! Mit Siegeswillen, Freude am Volleyballspielen und einer geringen Fehlerquote wollten die Schildauerinnen am Ende des Tages wichtige Punkte auf dem eigenen Konto verbuchen und in der Tabelle nach oben klettern.Die Schildauerinnen legten einen Blitzstart aufs Parkett. Durch eine starke Aufschlagsserie der Kapitänsfrau S. Zirm ging der TSV Schildau innerhalb weniger Minuten mit 12:1 in Führung. Die Gäste kamen nur langsam in Fahrt und die Gneisenaustädterinnen gewannen den ersten Satz ganz souverän mit 25:12. Trainer Hehde motivierte seine Mädels, warnte aber auch davor, dass sich die Hormersdorferinnen im 2. Satz nicht so leicht geschlagen geben werden. Nach einem guten Start beider Mannschaften und hart umkämpften Punkten bis zu einem Stand von 10:10 zeigten die Gäste mehr Biss. Durch starke Aufschläge und platzierte Angriffe erarbeiteten sie sich ein Punktepolster von fünf Punkten heraus – Stand 14:19. In einer Auszeit wurden die TSV-Mädels von ihrem Coach wieder wachgerüttelt. Für M. Petzel kam L. Kudlak auf der Diagonal-Position ins Spiel. Der zweite Satz wurde noch einmal zur Nervensache.Die langen Ballwechsel zehrten an den Kräften. Die TSV-Sechs schaffte den Ausgleich, doch die Gäste aus dem Erzgebirge hatten die besseren Nerven und beendeten den Satz mit 25:27. Auch die dritte Runde begann ausgeglichen. Doch insbesondere die starke Blockarbeit sowie platzierte Leger von S. Eilenberger und J. Berndt zauberten dem Gegner hin und wieder eine finstere Miene ins Gesicht. Die Schildauerinnen hatten den längeren Atem und beendeten den Satz mit 25:22. Auch im 4. Satz zeigten die Mädels des TSV ihr Können und zogen ihr Spiel auf. Der hart erkämpfte Vorsprung durch saubere Annahmen, sicheres Zuspiel und clevere Angriffe hielt. Den Rest erledigte M. Rüster mit einer Aufschlagsserie – Satz- und Spielgewinn, 25:16. In der Spielpause kam der Weihnachtsmann und hatte für die Kinder und den Trainer ein paar Überraschungen dabei. Vielen Dank dafür! Das Volkshaus war gut gefüllt und alle fieberten dem nächsten Spiel entgegen.Voller Konzentration gingen die Schildauerinnen in das 2. Spiel des Tages. Schließlich wusste man genau, dass sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegnen und keiner dem anderen den Sieg schenkt. Der 1. Satz entpuppte sich zunächst als Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch dann zogen die Gneisenaustädterinnen durch druckvolle Aufschläge und hartnäckig agierende Angreiferinnen um Seifert, Zirm, Petzel und Co. von dannen – Endstand 25:20. Sieg und Motivation für die Schildauerinnen in Satz Nummer 2. Die Leipzigerinnen ließen sich vom Satzgewinn der Schildauerinnen nicht beeindrucken, erhöhten den Druck durch variable Angriffe und eine flinke Feldabwehr. Zu viele Missverständnisse in der Annahme und mangelnde Konzentration beim Service auf der Schildauer Seite ließen das Punktekonto der Gegner anschwellen, sodass der zweite Satz mit 20:25 nach Leipzig ging.Neuer Satz, neues Glück, schließlich haben die Schildauerinnen gezeigt, dass sie den L.E. Volleys Paroli bieten können.Die Mädels des TSV spielten von Anfang an, unbeeindruckt vom Gegner und getragen vom Jubel der Fans, ihr Spiel und wurden mit dem Gewinn des dritten Satzes 25:17 belohnt. Der Trainer nutzte den Seitenwechsel, um an den Kampfgeist seiner Volleyballdamen zu appellieren. Er forderte volle Konzentration im Service, druckvolle Angriffe und flinke Füße in der Annahme. Der Gewinn des 4. Satzes war wichtig, schließlich sind die Schildauerinnen nicht unbedingt als „Konditionsbunker“ bekannt. Satz Nummer 4 entpuppte sich als Katz-und-Maus-Spiel, beide Mannschaften bewegten sich auf Augenhöhe und keiner ließ den anderen davonziehen. Die Damen der L.E. Volleys wollten sich noch lange nicht geschlagen geben und bündelten alle Kräfte zusammen. Der 4. Satz endete 22:25 für die Leipzigerinnen. Den Satz abhaken und auf geht’s in den Tie Break! Ein Punkt für das Punktekonto war sicher, aber nicht genug für die 1862erinnen. Jetzt hieß es: Stimmung halten und siegen! Im fünften Satz folgten hart umkämpfte Ballwechsel, bei denen jedoch die Mädels des TSV Schildau, angefeuert und gepuscht von den Fans im Rücken, durch saubere Annahmen, schnelle Angriffe und starke Aufschläge am längeren Hebel saßen und überzeugten. Am Ende hieß es 15:11 – 3:2 Heimspielsieg!Schildau: J. Berndt, S. Eilenberger, F. Jäkel, L. Kudlak, M. Petzel, K. Proft, M. Rüster, T. Seifert, S. Zirm1. TV Vater Jahn Burgstädt 8 23:09 202. Fortschritt Lichtenstein II 7 20:09 183. TSV 1862 Schildau 8 17:15 134. SV Reudnitz 8 15:14 125. SG Mauersberg 8 16:17 116. TSG Markkleeberg 8 16:19 107. Germania Hormersdorf 8 14:16 108. L.E. Volleys II 6 10:16 69. 1. VV Freiberg 9 10:26 5