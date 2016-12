Lokalsport

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Mit Heimsieg in die Rückrunde

Christoph Kadura

Kegelsport. Die Torgauer wollten ihren Heimvorteil nutzen und mit einem Sieg die Rote Laterne abgeben. Dieses Vorhaben wurde in fast Stammbesetzung mit einem recht spannenden Sieg in die Tat umgesetzt. Die Anfangsstarter J. Zimmer und B. Michler konnten mit 403 beziehungsweise 377 Holz gleich im 1. Durchgang einen Vorsprung gegenüber den Gästen von 31 Holz herausspielen. Im zweiten Starterpaar spielten W. Hantke, mit 423 Holz in diesem Spiel Tagesbester, und Ch. Kadura (357) gegen den Tagesbesten (430) und den Tagesschlechtesten (330 Holz) der Gäste. Mit diesen Ergebnissen vergrößerte sich der Vorsprung der SSV-Senioren auf stattliche 51 Holz. Für SSV-Schlussstarter U. Taubald war nun Konzentration gefragt, um diesen Vorsprung sicher nach Hause zu bringen. Torgaus zuverlässiger Schlussmann büßte zwar elf Holz ein, meisterte seine Aufgabe unter Ansporn seiner Mitspieler aber mit Bravour. Mit diesem ersten Heimsieg der Saison konnte die 2. Seniorenmannschaft des SSV 1952 Torgau den letzten Tabellenplatz an Rotation Leipzig abgeben. Im nächsten Punktspiel müssen die Torgauer beim Tabellenführer in Eilenburg antreten.