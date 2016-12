Lokalsport

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Zeit für eine Spielpause

Cedric Kretschmars Versuch, die gegnerische Abwehr zu überwinden.

Foto: VfB Torgau

(BL/D-Jgd.) VfB Torgau – MoGoNo Leipzig 14:14 (8:6)

Handball. Ja, die Handballluft ist raus, Zeit für eine Spielpause. Unerwartet stark in der Verteidigung und aggressiv im Angriff, so hatten die Torgauer ihren Gegner nicht auf dem Schirm und dementsprechend dauerte es, bis man sich in die Spielsituation reinfand. Ein so körperlich betontes Spiel von Anfang an hatte man nicht erwartet. Und so dauerte es fast fünf Minuten, bis die Torgauer zu ihrem ersten Tor kamen. Danach verlief das Spiel ausgeglichen und einige Härten beiderseits wurden mit Verwarnungen und gelben Karten geahnet. Mit einem 2-Tore-Vorsprung gingen die Torgauer in die Halbzeitpause und dieser Vorsprung hätte gehalten werden können. Aber plötzliche Hektik in der zweiten Halbzeit mit unnötigen Ballverlusten und schlechten Torschüssen ließen den Vorsprung schmelzen und MoGoNo zeitweise sogar in Führung gehen. 20 Sekunden vor Spielende führten die Torgauer mit einem Tor, aber statt den Ball festzumachen, wurde ein Fehlpass fabriziert, den MoGoNo gnadenlos zum Ausgleich nutzte. Schade, aber ein realistischer Endstand. Torgau rutschte damit auf den vierten Tabellenplatz. Nächstes Spiel ist am 7. Januar, 10.30 Uhr, in der Rosenow-Sporthalle Leipzig. Gegner ist TuS Leipzig, derzeit Letzter der Tabelle.

Torgau: R. Zeisig; Luca Höffler, Oliver Haedecke (5), C. Kretzschmar (2), P. Schmidt (1), C. Hornauer (1), K. Schaller (3), Richard Feiste (2), Carl Hamann