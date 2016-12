Lokalsport

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Winterzeit - schönste Zeit

. Hallo, in den Winterferien noch nix vor? Die Sportjugend des Kreissportbundes Nordsachsen hat für Euch Kids und Jugendliche ein attraktives Angebot – eine gemeinsame Ferienwoche, die sogenannte Winterfreizeit, die die Sportjugend des Kreissportbundes in Kooperation mit dem Schwimmsportverein Eilenburg veranstaltet wird. Diese findet in der Woche vom 19. bis 24. Februar statt. Untergebracht sind die Teilnehmer im Jugend- und Sporthotel Euroville in Naumburg. Sie richtet sich an Kinder- und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren, aus dem Landkreis Nordsachsen.Die Teilnehmer erwartet wieder ein umfangreiches kulturelles und sportliches Programm, das unter dem Motto „Sport-Spiel-Spaß“ steht. Den Flyer zur Winterfreizeit, die Anmeldebestätigung und Teilnahmeerklärung finden Interessierte auf der Homepage der Kreissportbundes Nordsachsen unter der Rubrik Sportjugend/Freizeit. Für Fragen oder Anmeldungen steht Birgit Ruhs in der Geschäftsstelle des Kreissportbund Nordsachsen (Leipziger Str. 44, 04860 Torgau), unter Telefon 03421 9697031 (ruhs@ksb-nordsachsen.de) zur Verfügung.