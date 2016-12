Lokalsport

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Unioner verteilen großzügig Geschenke

Fußball. A-Jun./NHS Union Torgau – Taucha 1:1 (1:0).

Die Unioner begannen mit viel Einsatz und Willen. Der Gast zeigte sich überrascht vom Angriffsdruck, den die Unioner entwickelten. Spinn (6.) und Jäger (10.) vergaben erste Großchancen. Weber (16.) brachte die Torgauer dann in Führung. Die Gäste konnten sich in den ersten 30 Minuten der Partie nur schwer aus der Umklammerung lösen. Stein (18./22.) hätte sein Team gut mit weiteren Treffern in Front bringen können. Weber (24.) und Nowack (26.) hatten weitere Chancen. Kurz vor der Halbzeit erarbeitete sich der Gast seine erste wirklich klare Torchance.

Diese kritische Situation im Torgauer Strafraum entstand, weil sich Spinn und Sandmann gegenseitig umrannten, sodass Torgaus Kasten völlig frei war. Aber auch Tauchas Angreifer konnten diese klare Einschussmöglichkeit nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichener. Beide Mannschaften verfügten über gute Möglichkeiten. Taucha nutzte eine (68.) zum Ausgleich, aber der Gastgeber vergab alle Torchancen leichtfertig oder überhastet. Spielerisch und kämpferisch war das Spiel eine ansprechender Vergleich. Union besaß genügend Möglichkeiten das Spiel für sich zu entscheiden und verschenkte zwei wichtige Punkte, um den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu halten. Taucha gewann glücklich einen Punkt.

Torgau: Sandmann; Bornmann, Zenker, Gremmels, Spinn, Mittag, Nowack (V), Weimann, Jäger, Stein, Weber (V), Schulz, Gottsmann