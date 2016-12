Lokalsport

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Gekämpft wie die Löwen

Fußball. B-Jun./NHS Union Torgau – Eintracht Leipzig Süd 0:4 (0:1).

Auf eigentlich unbespielbarem Platz hatten die Torgauer den Tabellenvierten zu Gast. Unverständlich, dass weder der Verein über die Platzkommission, noch Schiedsrichter diese Schlitterpartie absagten. Eine Woche vor Weihnachten waren am Ende alle froh weitgehend unbeschadet aus dem Nachholer herausgekommen zu sein. Zwei C-Junioren-, sieben aktuelle B-Junioren und ein A-Junioren-Spieler bildeten das Union-Team, dass sich bewundernswert gegen die Gäste und die Platzverhältnisse stemmte. Gut eingestellt und super geführt legten die Unioner eine tolle Leistung an den Tag. Überragend Birk Spinn und Toni Freymuth, die fast überall zu finden waren. Lange hielt das Abwehrbollwerk der Einheimischen. Das 0:1 fiel in der 33. Minute. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem man nie merkte dass Torgau in Unterzahl spielte. Auch nach der Pause und dem 0:2 in der 50. Minute kein Bruch im Spiel. Torgau hielt das Spiel bis zum Ende offen und hatte sogar die Chance zum Anschlusstreffer, aber der Elfmeter wurde versemmelt. Selbst die Tore zum 0:3 (60.) und 0:4 (65.) ließen die Unioner kalt. Teilweise ansehnlich kombinierten die Gastgeber. Mesbah vergab aus aussichtsreicher Position vor dem Leipziger Torwart.

Torgau: Lempe; Einert, Marek, R. Lehmann, Spin, Otto, Freymuth, Moosdorf, Zimmermann, Mesbah